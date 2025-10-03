Блэкаут на ЗАЭС затянулся: эксперт оценила, сколько продержится станция без питания

По словам Ольги Кошарной, россияне стремятся переподключить ЗАЭС к собственной энергосистеме, ради чего и устроили блэкаут.

Сценарий повторения второй "Фукусимы" на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, которая с 23 сентября отключена от украинской энергосети, невозможен, однако определенные риски сохраняются. Такое мнение высказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная, комментируя отключение ЗАЭС от внешнего питания, в колонке на Главреде.

"На ЗАЭС есть 20 резервных дизель-генераторов. Чтобы охлаждать шесть блоков и шесть бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, сейчас работают восемь генераторов, девять находятся в режиме ожидания, три - на профилактическом ремонте. Кроме того, есть мобильные дизель-генераторы, а дизельное топливо обеспечено примерно на 10 суток", - пояснила Кошарная.

Она отметила, что в случае отказа всех генераторов "до тяжелой аварии станция может продержаться более 30 суток".

Видео дня

Настоящая цель России

Эксперт говорит, что отключение ЗАЭС - это искусственно инспирированная Россией ситуация, поскольку РФ планирует подключить станцию к своей энергосистеме.

"Она (Россия, - УНИАН) начала строить линию и новые подстанции еще в декабре 2024 года... Greenpeace Украина анализировала спутниковые снимки и увидела линию длиной 210 км с новыми подстанциями", - отметила Кошарная.

Она добавила, что РФ уже подключила Запорожскую ТЭС и город Энергодар к своей энергосистеме.

"Таким образом, осталась только ЗАЭС", - констатировала эксперт.

Она убеждена, что РФ в нынешних условиях технически готова подключить ЗАЭС к собственной энергосистеме, и только ВСУ могут остановить этот процесс.

"План переподключения к российской сети разрабатывался еще в июле 2022 года, после подрыва Каховской ГЭС. В августе того же года начались обстрелы, и из четырех линий выдачи мощности оставили одну, готовя повод для "остановки" станции и переключения на российскую систему. Тогда ВСУ не дали этого сделать - на подстанцию в Джанкойском районе была направлена атака, и она сгорела", - отметила Кошарная.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 23 сентября стало известно, что РФ устроила десятый блэкаут на Запорожской АЭС. Станция перестала питаться от энергосистемы Украины и перешла на работу от дизельных генераторов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя ситуацию, отметил, что РФ готовится украсть станцию.

В Госатомрегулировании отмечают, что из-за отсутствия внешнего питания на станции сохраняется угроза ядерной аварии.

Вместе с тем, эксперт по энергетике Виктор Куртев выразил мнение, что повторение аварии на АЭС "Фукусима" на ЗАЭС невозможно, поскольку все блоки станции охлаждены.

Вас также могут заинтересовать новости: