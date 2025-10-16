По словам главы "Росатома" это предварительное решение.

Уже в эту пятницу, 17 октября, в России могут принять решение о прекращении боевых действий вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что позволит отремонтировать линии электропередач, через которые станция получает питание из украинской энергосистемы. Об этом сообщил российским государственным СМИ глава российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает Sky News.

Он отметил, что прекращение огня позволит провести работы на двух поврежденных линиях электропередач. Лихачев добавил, что одна из линий контролируется ВСУ, а, другая находится на территории, которая контролируется РФ.

"Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень условное, очень предварительное, и не исключено, что такое решение будет реализовано уже завтра", - цитируют слова Лихачева СМИ.

Запорожская АЭС в оккупации

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ЗАЭС прекратила получать питание от энергосистемы Украины и сейчас питается от дизельных генераторов.

При этом эксперты отмечают, что несмотря на длительное отсутствие внешнего питания ЗАЭС, риск радиационной аварии минимален, и добавляют, что РФ стремится запитать станцию от собственной энергосистемы.

Это далеко не первая внештатная ситуация на ЗАЭС, которая находится в оккупации с 2022 года. Еще 11 февраля 2025 года станция оказалась на грани блэкаута. Как пояснила тогда пресс-служба Министерства энергетики Украины, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС.

Кроме того, о блэкауте на ЗАЭС стало известно 4 июля 2025 года.

