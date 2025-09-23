Станция перешла на питание от дизельгенераторов.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. Это стало десятым таким случаем с момента ее оккупации россиянами, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

"ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции. Причины инцидента сейчас выясняются", - отметили в энергетическом ведомстве.

В министерстве добавили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

Хотя станция пока работает пока от дизельгенераторов, запасы топлива в них, согласно регламенту, рассчитаны на 10 дней. По словам начальника отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрия Гуменюка, в случае отсутствия питания, может начаться плавление ядерного топлива и произойти выброс радиации.

Запорожская АЭС во время оккупации - важные новости

Напомним, что Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. Она была захвачена во время боевых действий в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС.

11 февраля 2025 года станция оказалась на грани блэкаута. Как сообщила тогда пресс-служба Министерства энергетики Украины, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

4 июля 2025 года тогдашний министр энергетики Герман Галущенко также сообщил об очередном блэкауте на ЗАЭС.

Между тем, в начале июня в РФ заявили о планах построить насосную станцию, которая якобы должна обеспечить достаточные объемы воды для восстановления полноценной работы ЗАЭС. Однако уровень воды в пруду-охладителе пока только уменьшается, хотя является достаточным для работы станции в режиме холодного останова.

