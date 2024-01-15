Российская военная разведка "забросила" его в Украину для проведения диверсий.

Задержан боевик из группировки "Вагнер", который в Украине готовил удары Российской Федерации, чтобы обесточить Киев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что проводилась многоэтапная спецоперация по задержанию "вагнеровца", которого российская военная разведка (известная как ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий. Он прибыл из Беларуси в Ривненскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства.

В СБУ рассказали, что о таких планах узнали еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ. Спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии.

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"Злоумышленник был задержан "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed", – отмечают в СБУ.

Как установило расследование, задержанным является гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ. Он с 2014 по 2017 год находился в составе террористических группировок "ЛНР/ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В СБУ добавили, что в начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 113 (диверсия); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации).

В Офисе генпрокурора сообщили, что в ходе спецоперации правоохранители помешали подозреваемому завершить подготовку диверсии. Его задержали на территории Сарненского района Ривненской области. Отмечается, что при себе он имел GPS-трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора, а для конспирации использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Деятельность ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности, представители продолжают обучать белорусский спецназ и военных.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что независимая Белорусская мониторинговая группа Hajun Project 1 января сообщила, что неустановленное число "вагнеровцев" продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

Кроме того, российские боевики работают с личным составом 51-й артиллерийской бригады Беларуси и с курсантами на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск белорусской военной академии.

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