Россия тратит на войну в 1,5 раза больше, чем заявляет официально, - разведка Германии

В прошлом году Россия потратила около половины своего государственного бюджета на военные нужды, при этом реальные расходы гораздо выше, чем заявляется в официальных отчетах.

Как пишет The Telegraph, ссылаясь на отчет Федеральной разведывательной службы Германии (BND), реальные расходы России на оборону на 66 процентов превышают официально заявленные, при этом расходы резко растут каждый год с момента полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году.

Так, согласно анализу, реальные военные расходы Кремля в 2025 году составили приблизительно 250 млрд евро, что эквивалентно примерно половине общих государственных расходов и около 10 процентам ВВП страны. При этом в начале войны военные расходы составляли около 6 процентов ВВП.

"В разведке Германии заявили, что эти средства используются не только для поддержания войны в Украине, но и для расширения военных возможностей за пределами поля боя, особенно вдоль границ России со странами НАТО на востоке страны", - отмечается в статье.

В отчете говорится, что эти цифры "ясно демонстрируют растущую угрозу для Европы, исходящую от России".

Отмечается, что большая часть дополнительных расходов, включая строительные проекты, военные IT-программы и социальные выплаты военнослужащим, была скрыта в других статьях государственного бюджета.

В России используется гораздо более узкое определение расходов на оборону, чем в НАТО, а Кремль также систематически искажает официальные данные, заявили в BND:

"В бюджетных планах Москвы на 2026 год, опубликованных прошлой осенью, предполагалось, что расходы на оборону сократятся впервые с начала войны. Однако официальная цифра в 13 триллионов рублей значительно ниже того, что, по мнению немецких аналитиков, Кремль фактически тратит".

Растущие расходы на войну и падение доходов от экспорта энергоносителей вынудили российское правительство сократить расходы на социальное обеспечение и повысить НДС, при этом образовался большой дефицит бюджета, оцениваемый более чем в 70 млрд долларов.

Бюджет России трещит по швам

Дефицит государственного бюджета России может вырасти почти в три раза от официального целевого показателя к концу 2026 года, поскольку падение закупок нефти Индией и рост торговых скидок на нефть уменьшают доходы. В то же время расходы могут быть выше, чем ожидалось.

Российский государственный "Газпромбанк" в своем прогнозе указывал, что Фонд национального благосостояния РФ может полностью исчерпаться чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть.

