Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому НПЗ

Этот нефтеперерабатывающий завод задействован в обеспечении потребностей российских захватнических войск в войне против Украины.

Украинские защитники нанесли серию ударов с целью снижения наступательных возможностей российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде, а также поражены склады ГСМ и МТС, средства ПВО и места сосредоточения противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Поражение НПЗ

"В ночь на 11 февраля 2026 года поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" (Волгоград, Волгоградская область, РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии", – отмечается в сообщении.

В частности, на территории объекта зафиксирован пожар.

Впрочем, в Генштабе добавили, что масштабы ущерба уточняются.

Поражение складов

Как сообщает Генштаб, на временно оккупированной территории украинского Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Вместе с тем, на временно оккупированной части Запорожской области нанесены удары по позициям российских оккупантов в трех населенных пунктах.

Таким образом, в районе населенного пункта Балочки поражен склад материально-технического обеспечения врага. В районе Любимовки под удар попал район сосредоточения военной техники захватчиков. Кроме того, в районе Гуляйполя украинские воины били по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

Поражение зенитных ракетных комплексов

При этом, на временно оккупированной части Донецкой области, в районе населенного пункта Третьяки, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса".

Также, на оккупированной части Херсонской области, в районе Воскресенского, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Как подчеркнули в Генштабе, общие потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля стало известно о нанесении удара по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области. На этом объекте россияне производят компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

