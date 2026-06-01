Энергетическое давление усиливается: РФ запретила экспорт авиатоплива на фоне ударов по НПЗ

Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке после того, как Украина активизировала атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

Как пишет Bloomberg, это решение, которое окажет минимальное влияние на мировые рынки топлива, принято после того, как удары дронов по НПЗ снизили уровень переработки нефти в России до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

Пытаясь ограничить поступление нефтедолларов в бюджет Кремля, Украина все чаще атакует энергетическую инфраструктуру, включая морские порты и трубопроводы.

"Цель решения – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива", – заявило правительство РФ.

Россия не является ключевым игроком на мировом рынке авиационного топлива. В прошлом году она экспортировала в среднем 30 тыс. баррелей в сутки, или менее 2% глобального предложения, свидетельствуют данные Bloomberg. В первой половине 2026 года среднесуточный экспорт снизился до 28 тыс. баррелей, главным покупателем была Турция.

Россия вступает в сезон летних отпусков, когда спрос на топливо обычно растет. Министерство энергетики уже с 1 апреля возобновило запрет на экспорт большей части бензина, чтобы оставить больше топлива на внутреннем рынке.

Рост цен на топливо может быть чувствительным для властей – в прошлом подорожание бензина уже вызывало протесты, в последний раз в 2018 году.

Удары Украины по НПЗ в России

В ночь на 31 мая украинские дроны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Также был поражен важный элемент нефтотранспортной инфраструктуры агрессора – линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк.

В ночь на 27 мая 2026 года подразделениями Сил обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край). Был зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия.

