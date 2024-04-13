Энергетики пока что имеют возможность балансировать энергосистему.

В Украине снова могут вести графики отключений света. Такое решение будет принято в случае, если энергетики больше не смогут сбалансировать энергосистему нашей страны.

Исполняющий директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона назвал четыре условия, при выполнении которых украинцам снова будут отключать свет:

Не будет восстановлена разрушенная тепловая генерация. Будет большое потребление из-за повышения температуры летом, что происходит обычно в июле и в августе. Не будет хватать объемов электроэнергии, которую Украина получает из Европы. Не будет возможности передать в регионы необходимые объемы электроэнергии.

"В этом случае единственный способ сбалансировать систему - снизить потребление. Снизить потребление можно единственным способом – почасовые графики отключения. Другого способа еще никто не придумал", - указал Сахарук.

В то же время он отметил, что на данный момент ситуация в энергосистеме контролируемая и пока что отключения света не планируется.

"Пока что у нас потребление находится на допустимом уровне. Сейчас система сбалансирована, потому что температура комфортная – не включают кондиционеры, но уже выключено отопление. Кроме того, нет пиковых нагрузок ни в одном регионе Украины. В результате у нас все еще есть возможность балансировать и не прибегать к обесточиванию потребителей", - подытожил представитель ДТЭК.

Удары по энергосистеме Украины - главные новости

Российская Федерация снова пытается уничтожить украинскую энергосистему. Так, 22 марта россияне нанесли восемь ракетных ударов по ДнепроГЭС. По данным Офиса генпрокурора, последствия удара очень серьезные.

11 апреля российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС ракетами Х-69. По словам журналистов, по частям маркировок на найденных обломках ракеты ракета идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59.

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