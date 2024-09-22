В то же время эксперт отметил, что в Украине специалисты научились быстро ремонтировать уничтоженные распределительные станции.

В случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света. Об этом заявил эксперт по энергетике Сергей Дяченко в эфире "Эспрессо".

"Если наши АЭС придется отключить от энергосистемы, то у нас будут аварийные режимы работы. В частности, электроснабжение будет по 4-5 часов в сутки. Это будет очень плохо. Впрочем, стоит заметить, что россияне бьют по распределительной системе. Наши энергетики уже научились очень быстро ее восстанавливать", - сказал он.

В свою очередь эксперт отметил, что созданы существенные запасы для возобновления распределительных сетей, а также специалисты научились быстро ремонтировать уничтоженные распределительные станции.

"К примеру, во время последнего обстрела. Через три недели наша энергосистема заработала в нормальном режиме и мы идем почти без отключений света", - объяснил Дяченко.

По словам эксперта, если удастся избежать больших разрушений в энергосистеме, то зимой можно ожидать положительный график энергоснабжения.

"Если все будет хорошо и мы избежим дополнительных разрушений нашей энергетической системы, то сможем пройти зиму в более-менее нормальных условиях", - добавил он.

Возможность блэкаута в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что говорить о том, что нового блэкаута в Украине не будет, слишком оптимистично.

Эксперт напомнил, что россияне с весны этого года осуществляли удары по балансирующей генерации, тепло- и гидроэлектростанциям в Украине.

"Это фактически подготовка к массовому блэкауту, потому что нет баланса электроэнергии, нельзя маневрировать энергетическими мощностями в случае суперстресса. Поэтому говорить о том, что нового блэкаута не произойдет, это слишком оптимистично. Враг имеет для этого возможности. Наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации. Поэтому порадовать ничем не могу. Но наша ПВО, по сравнению с 2022 годом стала значительно мощнее", - рассказал Лакийчук.

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