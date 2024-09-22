По словам специалиста, ситуация тогда была очень опасной.

Российская атака, которая состоялась 26 августа, едва не разрушила объединенную энергосистему Украины. Об этом заявила кандидат химических наук, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в эфире телеканала "КИЕВ24".

Она отметила, что три энергоблока Ровенской АЭС были отключены от сети после российской атаки 26 августа. В свою очередь Хмельницкий энергоблок работал не в объединенную энергосистему, а на Польшу. После чего отключился энергоблок и на Южно-Украинской АЭС.

"Очень опасная ситуация была. Они били не по открытым распределительным устройствам, а по трансформаторам второго эшелона. Это была не регламентная остановка, мы были на грани радиационной аварии", - подчеркнула Кошарная.

Энергетика Украины - последние новости

Ранее эксперт по энергетике Сергей Дяченко заявил, что в случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы Украине придется переходить на аварийные отключения света. По его словам, в результате этого в стране будет электроснабжение по 4-5 часов в сутки.

В свою очередь МАГАТЭ призвала Россию немедленно освободить Запорожскую АЭС и вернуть ее под контроль Украины. Также от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

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