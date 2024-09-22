Российская атака, которая состоялась 26 августа, едва не разрушила объединенную энергосистему Украины. Об этом заявила кандидат химических наук, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в эфире телеканала "КИЕВ24".
Она отметила, что три энергоблока Ровенской АЭС были отключены от сети после российской атаки 26 августа. В свою очередь Хмельницкий энергоблок работал не в объединенную энергосистему, а на Польшу. После чего отключился энергоблок и на Южно-Украинской АЭС.
"Очень опасная ситуация была. Они били не по открытым распределительным устройствам, а по трансформаторам второго эшелона. Это была не регламентная остановка, мы были на грани радиационной аварии", - подчеркнула Кошарная.
Энергетика Украины - последние новости
Ранее эксперт по энергетике Сергей Дяченко заявил, что в случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы Украине придется переходить на аварийные отключения света. По его словам, в результате этого в стране будет электроснабжение по 4-5 часов в сутки.
В свою очередь МАГАТЭ призвала Россию немедленно освободить Запорожскую АЭС и вернуть ее под контроль Украины. Также от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.