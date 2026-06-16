В Киеве идет серьезная подготовка к зиме: построено когенерационных установок на 60 МВт, еще 100 МВт - в процессе, - Кличко

Уже установлены три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут работать для бесперебойного питания объектов водоснабжения.

Готовясь к следующей зиме, Киев построил объекты распределенной генерации электроэнергии уже на 60 МВт и продолжает строительство таких объектов еще 100 МВт. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко и показал работу новых когенерационных установок на одном из объектов критической инфраструктуры.

"Столица продолжает готовиться к следующей зиме и реализовывать Комплексный план стойкости города, который Киевсовет принял в марте. Сегодня осмотрел когенерационное оборудование на одном из объектов критической инфраструктуры. Недавно здесь установили 4 мощные когенерационные установки. Каждая из них – 4,5 МВт, а общая мощность – 18 МВт. Сейчас установки работают и выдают электроэнергию в единую энергосистему Украины. Параллельно завершают строительство защиты второго уровня", – рассказал Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что в настоящее время завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью около 60 МВт. Еще более 100 МВт мощности – в работе.

"В целом в этом году должны получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности. На сегодня уже, в частности, установили три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут работать для бесперебойного питания объектов водоснабжения. Всего в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для систем водообеспечения", – отметил он.

Кличко подчеркнул, что Киев проделал работу по формированию именно того перечня мер, которые бы максимально учитывали вызовы прошлой зимыи потенциальные риски следующей. Провели ряд экспертных консультаций, уточнили и усовершенствовали план стойкости.

"Он имеет четкую структуру критически важных приоритетов. С ответственными исполнителями и реалистичными объемами финансирования. Всего это почти 200 проектов, задач и мероприятий по ключевым сегментам. По всем направлениям продолжаются работы. На разных локациях и строительных площадках", – сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что Киев ожидает и соответствующей работы со стороны правительства.

"На сегодня Киев имеет договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергостойкости. Реализация которых будет стоитьоколо 30 млрд грн. А также, что финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством. Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для мероприятий плана стойкости. Ожидаем паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия!" – заявил Виталий Кличко.