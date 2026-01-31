В Евросоюзе придумали новый способ 'борьбы' с российской нефтью, - Bloomberg

Европейский союз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги для ее морской перевозки в рамках 20-го пакета санкций против Москвы за войну в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что если этот шаг будет поддержан странами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены товара.
"Полный запрет значительно ужесточит ограничения, введенные в отношении российской нефти, и упростит обеспечение соблюдения санкций", - заявили собеседники издания.
Важно, что ЕС стремится утвердить новый пакет к концу февраля. Доходы России от нефти считаются жизненно важными для поддержания российской экономики во время войны против Украины. Поставки нефти из России упали до самого низкого уровня с начала вторжения на фоне санкций США и Европы и низких цен.
Ожидается, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций также предложит дополнительные ограничения в отношении российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока. В санкционный список снова войдут суда "теневого флота".
Российский "тенефой флот" - последние новости
Ранее сообщалось, что через Ла-Манш движутся по меньшей мере восемь танкеров "теневого флота", несмотря на то, что правительство Великобритании объявило о борьбе с этими судами.
Британские чиновники получили консультацию, согласно которой подсанкционные танкеры могут быть задержаны и конфискованы. Тем не менее, эти полномочия еще не были использованы.