В Евросоюзе придумали новый способ 'борьбы' с российской нефтью, - Bloomberg

Доходы России от нефти считаются жизненно важными для поддержания российской экономики во время войны против Украины.

Европейский союз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги для ее морской перевозки в рамках 20-го пакета санкций против Москвы за войну в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что если этот шаг будет поддержан странами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены товара.

"Полный запрет значительно ужесточит ограничения, введенные в отношении российской нефти, и упростит обеспечение соблюдения санкций", - заявили собеседники издания.

Важно, что ЕС стремится утвердить новый пакет к концу февраля. Доходы России от нефти считаются жизненно важными для поддержания российской экономики во время войны против Украины. Поставки нефти из России упали до самого низкого уровня с начала вторжения на фоне санкций США и Европы и низких цен.

Ожидается, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций также предложит дополнительные ограничения в отношении российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока. В санкционный список снова войдут суда "теневого флота".

Российский "тенефой флот" - последние новости

Ранее сообщалось, что через Ла-Манш движутся по меньшей мере восемь танкеров "теневого флота", несмотря на то, что правительство Великобритании объявило о борьбе с этими судами.

Британские чиновники получили консультацию, согласно которой подсанкционные танкеры могут быть задержаны и конфискованы. Тем не менее, эти полномочия еще не были использованы.

