Восемь танкеров 'теневого флота' идут через Ла-Манш, несмотря на угрозы Британии, - BBC

Британские чиновники получили консультацию, согласно которой подсанкционные танкеры могут быть задержаны и конфискованы.

Через Ла-Манш движутся по меньшей мере восемь танкеров "теневого флота", несмотря на то, что правительство Великобритании объявило о борьбе с этими судами, пишет BBC.

Отмечается, что британские чиновники получили консультацию, согласно которой подсанкционные танкеры могут быть задержаны и конфискованы. Тем не менее, эти полномочия еще не были использованы.

Согласно порталу MarineTraffic, которые отслеживает движение морских судов, восемь подсанкционных танкеров в настоящее время движутся по Ла-Маншу. Еще четыре танкера направляются к проходу из Северного моря.

Журналисты подчеркнули, что некоторые из этих судов, включая Kusto, который сейчас плывет к югу от острова Уайт, в течение последнего года неоднократно совершали рейсы через Ла-Манш. В частности, Kusto десять дней назад загрузился в российском порту Усть-Луга.

В Министерстве транспорта Великобритании заверили, что страна намерена "пресекать и сдерживать деятельность судов теневого флота". Представитель Минтранспорта заявил в разговоре с журналистами, что с с 2024 года более 600 судов, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту", были "опрошены на предмет наличия страхового полиса".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ должен заблокировать российский "теневой флот". По его словам, это помешает Кремлю получать доходы от нефти, который затем идут на продолжение войны против Украины.

Барро отметил, что Франция уже начала противодействовать российским танкерам, задержав один из них в Средиземном море.

Как заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас после заседания, Евросоюз планирует одобрить новый пакет антироссийских санкций 24 февраля.

