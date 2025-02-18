Продавцы топлива находятся под давлением.

В последние недели на поставки дизельного топлива в Европе оказывали давление плановые и внеплановые простои нефтеперерабатывающих заводов. В январе резко сократились поставки в страны Европейского союза и Великобританию.

Издание Bloomberg пишет, что 18 февраля баррели с оперативной поставкой стоили дороже, чем те, что должны поставляться позже. Такая структура часто интерпретируется как признак ограниченного предложения по отношению к спросу, при этом трейдеры готовы платить больше за топливо, которое будет доступно раньше.

Отмечается, что на рынке США, который регулярно поставляет грузы в Европу, также наблюдаются признаки ограничения предложения. Запасы в стране находятся на самом низком уровне с 2014 года.

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"Грузы, перенаправляемые в США, из Амстердама-Роттердама-Антверпена в PADD 1 свидетельствуют о напряженности на американском рынке", - говорит Джордж Шоу, нефтяной аналитик Kpler. "Для Европы это имеет определенный обратный эффект на спреды газойля, так как приходится повышать цены, чтобы привлечь грузопоток сейчас, когда спрос восстанавливается по сезону".

Недавнее похолодание также благоприятствует европейскому рынку: понижение температуры может стимулировать спрос на разновидность дизельного топлива. Недавний скачок цен на природный газ - еще один потенциальный стимул для роста цен.

Цены на газ в Европе - последние новости

10 февраля цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние два года. На этом фоне Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.

Уже 17 февраля цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня за последние три недели - примерно 50 евро за мегаватт-час.

Кроме того, на фоне переговоров по войне в Украине цены на электроэнергию в Германии на год вперед упали до самого низкого уровня с начала января.

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