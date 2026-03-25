В 1958 году в США потеряли водородную бомбу и до сих пор не могут её найти

Считается, что бомба валяется где-то недалеко от города Саванна с населением 130 тысяч человек.

В США до сих пор не могут найти водородную бомбу, потерянную более полувека назад во время военных учений. Инцидент, произошедший в 1958 году у побережья штата Джорджия, и сегодня остается одной из неразгаданных загадок холодной войны, пишет Popular Mechanics.

5 февраля 1958 года стратегический бомбардировщик B-47 ВВС США вылетел с базы во Флориде в рамках тренировочной миссии. Экипаж должен был имитировать советский самолет с ядерным оружием на борту, чтобы отработать его перехват. Однако во время учений произошла опасная ошибка: истребитель F-86, выполнявший роль перехватчика, во время маневра столкнулся с бомбардировщиком.

Удар пришелся на крыло B-47 – был разрушен топливный бак и серьезно поврежден один из двигателей. Самолет начал стремительно терять высоту и лишь чудом избежал катастрофы. Пилот истребителя катапультировался и выжил, а экипаж бомбардировщика продолжил полет, несмотря на критическое состояние машины.

Ситуацию осложнял тот факт, что на борту находилась водородная бомба Mark 15 – по мощности она значительно превосходила бомбу, сброшенную на Хиросиму. Из-за повреждений самолет не мог совершить безопасную посадку, поэтому командир экипажа принял экстренное решение – сбросить боеприпас в воды залива Вассо недалеко от острова Тайби, примерно в 20-25 километрах от города Саванна.

Расчет был на то, что бомбу удастся быстро найти, ведь глубина в этом районе небольшая. Однако поиски, начавшиеся уже на следующий день с привлечением военных, водолазов и специального оборудования, не дали результата. Через месяц операцию официально прекратили, а бомбу признали безвозвратно утраченной.

Причины провала поисков до сих пор вызывают дискуссии. По одной из версий, бомба могла глубоко погрузиться в донные отложения. Другая, менее подтвержденная гипотеза, предполагает, что ее могли тайно поднять советские военные, поскольку якобы в то время у берегов Джорджии бродила советская подводная лодка. В то же время историки отмечают, что уже через месяц после инцидента произошла еще одна подобная авария с ядерным оружием в США, которая привлекла больше внимания и могла отодвинуть первый случай на второй план.

История получила продолжение в XXI веке. В 2001 году американские ведомства пришли к выводу, что бомба, вероятно, до сих пор лежит на дне залива, погруженная глубоко в слой ила. А в 2004 году группа исследователей сообщила о повышенном уровне радиации в районе поисков, что вновь привлекло внимание к инциденту. Впрочем, официальные проверки объяснили эти показатели естественными причинами.

Отдельной темой остается вопрос, была ли бомба полностью боевой. Военные настаивают, что она не содержала ключевого компонента для ядерного взрыва, однако рассекреченные документы 1960-х годов дают основания для сомнений.

Сегодня официальная позиция США заключается в том, что боеприпас не представляет угрозы, если его не трогать. В то же время любая попытка поднять его со дна может быть опасной как для людей, так и для окружающей среды.

Как писал УНИАН, в 1989 году советская подводная лодка "Комсомолец" загорелась во время погружения в Норвежском море, после чего затонула вместе с ядерным реактором и, вероятно, ядерными боеголовками.

Новые данные свидетельствуют, что плутоний из боеголовок не вытекает, однако из реактора периодически выделяются радиоактивные вещества из-за коррозии топлива.

