26 марта в Украине поздравляют профессионалов, которые ежедневно защищают наш покой.

Двадцать шестой день марта интересен для украинцев и для всех верующих. Христиане вспоминают знаменитого архангела, а профессиональный праздник сегодня в Украине посвящается нашим защитникам. На планете проводится акция, объединяющая людей с одним заболеванием.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православные еще придерживались старого календаря, то чтили 26 марта святителя Никифора Константинопольского, помощника при тяжелых болезнях.

Если обратиться к новому стилю, то по нему верующие отмечают сегодня праздник, известный как Собор архангела Гавриила. Согласно Библии, среди всех служителей Бога именно он был выбран Господом, чтобы принести Деве Марии радостную новость о рождении у нее Сына Божьего. У архангела просят чуда, помощи в делах, крепкого здоровья для домашнего скота и пчел.

Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно в 26 число марта отмечается День национальной гвардии, когда украинцы поздравляют воинов с правоохранительными обязанностями. В их обязанности входит патрулирование улиц, защита критических объектов и оборона государственных границ. Благодаря гвардейцам наши города во время войны стали гораздо безопаснее.

Кроме того, в эту дату ранее также праздновался День Внутренних войск МВД Украины. Однако в 2014 году подразделение переформировали в национальную гвардию. Поэтому праздник отменили, и бывшие представители профессии также отмечают День нацгвардии.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 26 марта проводится Фиолетовый день, который также называют Днем больных эпилепсией. Это самое распространенное неврологическое заболевание. Пациенты с такой болезнью установили праздник, чтобы поддержать друга друга, научить общество оказывать первую помощь человеку с приступом и развеять мифы (к примеру, что при припадке якобы может запасть язык и что больному нужно вставить твердый предмет в рот).

Есть еще такие всемирные праздники сегодня - День помощника юриста, День борьбы с миеломой, День шпината и День сельского хозяйства.

Какой сегодня праздник в народе

Давние люди составили приметы про сегодняшнюю дату после многовековых наблюдений за погодой:

если стоит туман на улице, то ожидается дождливое лето;

журавли уже прилетели - к оттепели;

ясная и теплая погода предвещает отличный урожай зерновых;

если ударили заморозки, то начало апреля тоже будет холодным.

Наши предки верили, что в праздник 26 марта архангел Гавриил спускается на землю с небес и выполняет желания праведных людей. Поэтому в этот день старались никому не грубить и сделать как можно больше добра. В этот период вовсю кипела работа по хозяйству. Крестьяне покупали цыплят и ягнят, а пасечники выставляли на улицу улья.

Что нельзя делать сегодня

Народное верование гласит, что все сказанные в это число фразы будут иметь большой вес. Поэтому лучше не говорить того, о чем пожалеете, и не давать ложные обещания. Ещё запрещено 26 марта покупать драгоценности, украшения и прочие предметы роскоши, иначе они принесут несчастье. Также важно вспомнить, какой сегодня церковный праздник: в Гавриилов день строго запрещается грубить окружающим, ссориться и оскорблять других за спиной.

