Предложение вызвало негативную реакцию со стороны промышленности.

Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе, которые в последнее время достигли рекордных уровней в сравнении с США. На этой неделе цены на "голубое топливо" в Европе были самыми высокими за последние два года из-за низких температур.

Издание Financial Times пишет, что газ в Европе в три-четыре раза дороже, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний.

По словам источников, Еврокомиссия рассматривает возможность введения лимита в рамках обсуждения стратегического документа по "чистой промышленной сделке". В документе должны быть изложены способы поддержки тяжелой промышленности ЕС, поскольку предприятиям приходится бороться с многочисленными проблемами, включая агрессивные торговые меры президента США Дональда Трампа и амбициозный переход ЕС на "зеленые" технологии.

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Переговоры о механизмах ограничения цен, хотя и находятся на ранней стадии, вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва "доверия" к европейскому рынку.

Впервые ЕС предложил ввести аналогичный лимит в 2022 году, в разгар энергетического кризиса. Ограничение так и не применили, поскольку цены оставались ниже отметки в 180 евро за мегаватт-час.

Два высокопоставленных чиновника ЕС заявили, что планы также будут включать меры по предотвращению повышения цен на газ трейдерами летом, когда европейские страны запасаются топливом в преддверии зимы.

Один из дипломатов ЕС сказал, что некоторые страны, скорее всего, будут "неохотно" относиться к введению ограничения цен. Германия и Нидерланды были в числе стран, которые выступали против предыдущего ограничения.

"Европе следует сосредоточиться на приобретении достаточного количества энергии для работы промышленности и отопления домов", - сказал бывший государственный секретарь Норвегии по вопросам энергетики Амунд Вик. "Установление предельных цен на оптовом рынке не решит эту проблему, когда основная проблема заключается в нехватке энергии".

Газ в Европе - последние новости

Украина на прошлой неделе резко увеличила импорт газа из ЕС на прошлой неделе из-за российских ракетных ударов. Киев только 9 февраля импортировал 16,3 млн куб. м "голубого топлива", из которых из Словакии 7,3 млн куб. м. При этом цены на газ взлетели.

На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть поставки газа в Украину, как наказание за прекращение транзита российского газа в Европу.

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