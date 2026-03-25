Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, - Зеленский

По его словам, в каждой громаде должно быть серьезное отношение к защите соответствующих объектов.

Россия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения нашего государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Я поручил правительству и команде Офиса Президента также проработать вместе с военными вопросы ПВО, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Нужно добавить рубежей защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, и в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, сегодня он обсудил с премьер-министром Украины и руководителем "Нафтогаза", другими правительственными чиновниками и министром обороны Украины ключевые задачи.

"Воздушные силы, Вооруженные силы Украины тоже должны принять меры", - добавил президент.

Угроза водоснабжению: возможные варианты

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев ранее заявил, что в случае атак на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды.

Эксперт говорит, что в крупных городах водоснабжение обеспечивается из различных источников - поверхностных и подземных. Это затрудняет полный вывод системы из строя одним ударом.

"Например, Киев - у него есть несколько источников. Несколько поверхностных, несколько подземных. Достаточно разветвленная инфраструктура", - говорит Михаил Хорев.

В то же время он предупреждает, что повреждение отдельных объектов водоснабжения может вызвать локальные перебои и введение графиков подачи воды, подобно отключениям электроэнергии.

