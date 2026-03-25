21 год самому младшему: трио украинских пехотинцев удерживали позиции 224 дня подряд (фото)

За весь период пребывания на позициях ребятам удалось уничтожить более десятка оккупантов.

Трое пехотинцев батальона Alcatraz 93-й бригады "Холодный Яр" успешно вышли с позиций на Константиновском направлении (Донецкая область), где провели 224 дня. Об этом сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр".

"Несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванных врагом, на этот раз ребятам удалось выйти успешно. Во многом этому способствовала погода", - поделился пехотинец с позывным Блондин.

В бригаде рассказали, что самый молодой из группы с позывным Жид, которому только что исполнился 21 год, вспоминает, как заходили на позицию:

"Нас начали расправлять сразу же в первый день, через полчаса после того, как мы сменили группу. На нас потратили, наверное, сорок "фпвшок".

Затем россияне два дня без перерыва пытались уничтожить расположение пехотинцев.

"За весь период пребывания на позициях ребятам удалось уничтожить более десятка оккупантов - основную же работу по зачистке живой силы врага выполняли дронары. Прямой контакт происходил преимущественно во время тумана и дождя, когда россиянам удавалось приблизиться к пехоте вплотную", - добавили в бригаде.

Ранее украинские пехотинцы Денис "Барс" и Дмитрий "К2" вернулись с позиции в районе города Константиновка в Донецкой области, где они держали оборону 130 дней подряд.

Вместе с ними с "нуля" выехал и 23-летний российский военный Даниил Сычев из 242-го волгоградского мотострелкового полка армии РФ, который был взят в плен.

