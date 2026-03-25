Тепло нарастает: в середине недели Украину разогреет до +17°

На крайнем западе и востоке пройдут небольшие дожди.

В четверг, 26 марта, почти по всей Украине ожидается сухая и очень комфортная погода. Небольшие дожди пройдут местами на крайнем западе и востоке, но в большинстве обалстей все же будет сухо и с переменной облачностью. Температура днем поднимется до +12°...+15°, а на юге, востоке и местами на западе - до +16°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +15°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +15°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Тернополе 26 марта ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем будет +17°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +2°...+15°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+15°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+15°.

В Одессе 26 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +14°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +4°...+16°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

26 марта - какой праздник, приметы погоды

26 марта - Собор архангела Гавриила. По приметам, если день солнечный и сухой, то будет хороший урожай.

