Тепло нарастает: в середине недели Украину разогреет до +17°

В четверг, 26 марта, почти по всей Украине ожидается сухая и очень комфортная погода. Небольшие дожди пройдут местами на крайнем западе и востоке, но в большинстве обалстей все же будет сухо и с переменной облачностью. Температура днем поднимется до +12°...+15°, а на юге, востоке и местами на западе - до +16°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +15°.
  • Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +15°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°, небольшой дождь.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
  • В Тернополе 26 марта ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем будет +17°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +2°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+15°, переменная облачность.
  • В Житомире в четверг ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+15°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью +2°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+15°.
  • В Одессе 26 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +14°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +4°...+16°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

26 марта - какой праздник, приметы погоды

26 марта - Собор архангела Гавриила. По приметам, если день солнечный и сухой, то будет хороший урожай.

