Правда ли, что РФ 'списала' танки Т-64 и отправляет их на монументы: объясняет эксперт

На территории России танки Т-64 никогда не производились, поэтому в российской армии их очень мало.

Установка танков Т-64 в качестве памятников в России не является свидетельством того, что российская армия полностью отказалась от их использования в войне с Украиной. Скорее речь идет о единичных случаях, которые не стоит обобщать. Об этом, анализируя сообщения OSINT-сообщества, пишет на страницах Defense Express военный аналитик Иван Киричевский.

Как отмечает автор, распространенная в соцсетях информация об установке россиянами танков Т-64 на постаменты основана лишь на ограниченных данных. В частности, OSINT-аналитик Jompy привел один пример, датированный апрелем прошлого года, когда такой танк использовали для "парка победы" в российском Нефтекамске. В то же время, подчеркивает эксперт, этого недостаточно, чтобы говорить о массовой практике.

Киричевский обращает внимание, что сам по себе Т-64 является редким типом танка для армии РФ и не может считаться показательным для общей ситуации. "Картина по этому типу ОБТ вряд ли является показательной для бронетанковых сил армии агрессора в целом", – отмечает аналитик. По его словам, на начало 2025 года в строю РФ было около 50 таких машин, а их количество на хранении остается неизвестным.

Как отмечает Киричевский, аналитики проекта Oryx оценивают общие потери российских основных боевых танков в полномасштабной войне против Украины как минимум в 4365 единиц, из которых Т-64 составляют лишь 103 машины, или около 2,35%. Это, по словам Киричевского, подтверждает их второстепенную роль.

Аналитик обращает внимание на ограниченность подсчетов техники на базах хранения. По его словам, такие оценки не учитывают ресурсы бронетанковых ремонтных заводов, которые фактически могут выступать реальным резервом для восстановления и усиления подразделений армии РФ.

Исходя из этого, Киричевский расценивает новости в стиле "россияне поставили Т-64 на памятник" как единичные случаи, которые "не стоит использовать для обобщения или иллюстрации текущих тенденций в сегменте бронетанкового вооружения армии РФ".

Танки на вооружении РФ

Как писал УНИАН, Россия фактически исчерпала запасы более-менее современных танков на базах хранения. До полномасштабной войны основу составляли Т-72 поздних модификаций и Т-80, однако за время боевых действий пригодные к ремонту машины этих типов были почти полностью сняты со складов. Вместо этого сейчас основным резервом остаются устаревшие Т-62, которые ранее составляли незначительную долю.

Оставшиеся на складах немногочисленные Т-72Б и Т-80, вероятно, не подлежат восстановлению, поэтому Россия вынуждена полагаться на морально устаревшие Т-62 и незначительное производство новых танков. Это свидетельствует о потере Россией статуса государства с мощным танковым потенциалом.

