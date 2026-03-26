Ученые отследили перемещения 39 белых медведей и 26 тюленей: чем это важно

Они считают, что стратегия тюленей может быть связана с так называемым "эффектом портфеля".

Учёные в Арктике с удивлением обнаружили, что кольчатые тюлени иногда подвергают себя риску, заплывая на территорию белых медведей, если в этом районе обитает большое разнообразие рыб. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что тюлени быстро проходили через места обитания белых медведей - что вполне понятно, ведь они не хотели сами стать лакомым кусочком. Однако они дольше ныряли в районах с большим разнообразием рыб, даже если это были зоны повышенного риска, где могли бродить белые медведи.

"Тюлени не кладут всю свою рыбу в одну корзину", - рассказала ведущий автор исследования Кэти Флорко в пресс-релизе. Она проводила исследование в качестве аспирантки Института океанов и рыболовства (IOF) Университета Британской Колумбии (UBC).

Учёные считают, что стратегия тюленей может быть связана с так называемым "эффектом портфеля". Подобно тому, как финансовые инвесторы управляют рисками, распределяя деньги между различными инвестициями, животные с более разнообразной добычей имеют больше шансов найти себе пропитание.

Это особенно важно, поскольку изменение климата влияет на различные виды добычи в пищевой цепи. Флорко добавила:

"Изменение климата влияет на всё: хищников, добычу и их среду обитания, фактически перестраивая сложную, взаимосвязанную систему".

Отслеживание арктических животных

Ученые установили спутниковые метки на 26 кольчатых нерп и GPS-ошейники на 39 самок белых медведей в восточной части Гудзонова залива, чтобы отслеживать перемещения животных. Полученные данные дали им больше информации о том, как нерпы балансируют между поиском пищи и избеганием участи стать добычей.

По словам Флорко, хотя белые медведи "пахли как большая мокрая собака", прикрепить ошейники к этим огромным белым хищникам было гораздо сложнее, чем к нашим четвероногим друзьям.

Отмечается, что сначала им нужно было найти медведей: облететь местность на вертолете, чтобы разведать обстановку. Когда они заметили медведя, рейнджер выстрелил в него транквилизатором, чтобы оглушить его и безопасно приземлиться, после чего прикрепил ошейник.

Наряду с данными отслеживания, они изучили карты морского льда и модели присутствия различных видов рыб в Гудзоновом заливе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.

Почему это исследование важно

Понимание сложных взаимодействий между белыми медведями и их добычей, такой как кольчатые нерпы, является ключевым фактором для эффективности мер по сохранению.

Защита животных, обитающих в этой хрупкой экосистеме с быстро тающим морским льдом, также является важным способом поддержки живущих здесь людей.

"Сообщества на севере зависят от здоровых популяций тюленей и рыб, поэтому более точные карты этих популяций также помогают обеспечить продовольственную безопасность и управление дикой природой", - сказал ведущий автор исследования Мари Оже-Мете, профессор Университета Британской Колумбии/Института офтальмологии.

Огромные крокодилы во Флориде начали выходить из воды и греються на солнце в самых неожиданных местах. Недавно исследователи заявили, что эти места для принятия солнечных ванн стали жизненно важными для выживания крокодилов, поскольку их естественная среда обитания была нарушена.

