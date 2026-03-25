Собаки начали жить с людьми гораздо раньше, чем считалось: что выяснили ученые

Тысячи лет назад собаки самого разного происхождения уже обитали по всей Евразии.

Новые исследования свидетельствуют, что тесная связь между людьми и собаками длится более 14 тыс. лет. Как пишет The Independent, ученые обнаружили доказательства того, что собаки жили рядом с людьми еще во время ледникового периода – более чем за 5 тыс. лет до того, как, по прежним представлениям, их одомашнили.

Речь идет о костях, найденных в пещере Гоф (Сомерсет, Великобритания) и в Пинарбаше (Турция), которые датируются поздним верхним палеолитом – задолго до появления земледелия.

Профессор Оливер Крейг из кафедры археологии Йоркского университета пояснил, что ученые давно считали, что собаки происходят от серых волков времен последнего ледникового периода, однако физические доказательства их сосуществования с людьми было сложно подтвердить.

"На ранних этапах одомашнивания собаки и волки выглядели почти одинаково, а поведенческие различия не отражаются в археологических находках", – пояснил он.

Предыдущие исследования основывались на небольших фрагментах ДНК и измерении скелетов, однако в новой работе удалось воссоздать полные геномы из останков возрастом более 10 тыс. лет.

Ученые из Йоркского университета сравнили эти данные с более чем тысячей современных и древних представителей семейства псовых. Это подтвердило, что собаки уже были широко распространены в Европе и Западной Азии по крайней мере 14 тыс. лет назад.

Анализ питания, в частности изотопов углерода и азота в костном коллагене, показал, что рацион собак был схож с человеческим.

Аспирантка Лиззи Ходжсон, участвовавшая в исследовании, отметила:

"Ключевой результат получен в Пинарбаше: данные показали, что домашние собаки потребляли пищу, богатую рыбой, что почти полностью совпадало с рационом местных людей. Вряд ли собаки сами ловили значительное количество рыбы, что свидетельствует о том, что люди их активно подкармливали".

Исследование, опубликованное в журнале Nature, также указывает, что в конце ледникового периода собаки уже были распространены среди различных групп охотников-собирателей и имели больше общего с современными европейскими и ближневосточными породами, чем с арктическими.

Доктор Уильям Марш из Музея естествознания добавил:

"Эти образцы позволили нам идентифицировать дополнительных древних собак на памятниках в Германии, Италии и Швейцарии, что свидетельствует: уже как минимум 14 тыс. лет назад они были широко расселены по Европе и территории современной Турции".

Доктор Лаки Скарсбрук из LMU Мюнхен отметил, что это указывает на формирование основных линий собак еще около 15 тыс. лет назад:

"Собаки самого разного происхождения уже существовали по всей Евразии – от Сомерсета до Сибири".

Эксперты подчеркивают, что эти данные открывают возможность: собак могли одомашнить примерно на 10 тыс. лет раньше, чем любые другие животные или растения.

Напомним, массивное каменное сооружение, обнаруженное под Галилейским морем, бросает вызов археологам, поскольку его назначение и возраст до сих пор неизвестны. Вес сооружения – 60 тыс. тонн, оно выделяется как одно из крупнейших подводных образований такого рода в регионе.

Ее обнаружили впервые в 2003 году во время гидролокационного исследования в юго-западной части озера. Близость к известным древним местам заставила ученых исследовать возможные связи с ранними городскими обществами в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: