'Дым был виден даже в Финляндии': украинские дроны обрушили экспорт нефти из РФ, - Reuters

Депутат парламента Финляндии предложил ЕС ввести более строгие санкции, чтобы остановить экспорт российской нефти.

Ключевой российский нефтеэкспортный порт на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после массированной атаки украинских дронов, сообщает Reuters.

По словам собеседников издания, атака дронов вызвала пожар, дым от которого был виден даже в Финляндии.

Reuters отмечает, что атаки украинских дронов на балтийские порты РФ стали одними из самых крупных ударов по российским объектам по экспорту нефти за четыре года войны и, вероятно, усилят неопределенность на мировых нефтяных рынках, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке.

Видео дня

Российские официальные лица подтвердили, что в Усть-Луге вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников.

Журналисты напоминают, что недавно украинские беспилотники атаковали другой ключевой нефтеэкспортный порт РФ на Балтике - Приморск.

Директор округа береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти сообщил Reuters, что пожар в Приморске не был полностью ликвидирован.

"Там все еще горит почти так же, как и в начале. Это действительно огромные пожары, и там огромное количество дыма", - отметил он, добавив, что утечки нефти из-за атак пока не зафиксировано.

Со своей стороны член парламента Финляндии Хейкки Аутто в беседе с Reuters отметил, что "Европейский Союз должен был бы ввести более строгие санкции, чтобы остановить экспорт российской нефти, не дожидаясь, пока это сделают украинские дроны".

По данным Reuters, в прошлом году из порта Усть-Луга было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а из порта Приморск - 16,8 млн тонн. Это ключевые порты, через которые осуществляется экспорт российской нефти на Балтике. По данным открытых источников, они обеспечивают 60-70% российского нефтяного экспорта на Балтике.

Удары по энергетической инфраструктуре России

После атаки дронов экспорт нефти из российского порта Приморск был остановлен.

Украинские дроны посетили порт Приморск 22 марта и в ночь на 23 марта. По предварительной информации, под удар попал резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура.

За день до атаки на Приморск украинские "птички" проинспектировали Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

