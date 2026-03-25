Всего одна горсть этого продукта может помочь сжигать больше калорий: чем заменить сахар

Экзотическое лакомство способно "разгонять" обмен веществ и заменить вредные батончики.

Многие люди ежедневно борются с желанием съесть что-нибудь сладкое, не подозревая, что природа уже создала идеальную альтернативу. О полезных свойствах экзотического фрукта пишет издание Wirtualna Polska.

Речь идет о сушеном ананасе. Он является настоящим хитом для тех, кто стремится совместить любовь к десертам с заботой о фигуре. Автор материала отмечает, что этот продукт обладает естественной сладостью, которая быстро удовлетворяет тягу к сахару, но при этом содержит большое количество клетчатки, однако главное – не путать его с цукатами в сиропе.

Известно, что именно пищевые волокна дарят длительное чувство сытости даже после небольшой порции. Кроме того, в ананасе содержится уникальный фермент – бромелайн.

Видео дня

Это вещество помогает организму эффективнее переваривать белки, что устраняет чувство тяжести после еды и ускоряет метаболические процессы.

Также фрукт содержит:

Витамин C, который укрепляет иммунитет;

Витамины группы B, поддерживающие нервную систему;

Марганец, который участвует в метаболизме и укрепляет кости.

Автор советует добавлять сушеный фрукт в утреннюю кашу или йогурт. Главное правило, на котором настаивает издание, – всегда проверять состав продукта, ведь пользу приносит только ананас без добавления постороннего сиропа или сахарной пудры.

Здоровое питание

Ранее УНИАН писал о советах диетолога относительно полезных перекусов, которые могут удовлетворить тягу к сладкому. Автор предлагает 10 альтернатив магазинным сладостям, которые сочетают природные сахара с белком, клетчаткой и полезными жирами для стабильного уровня сахара в крови. Некоторые из упомянутых вариантов – финики, замороженные фрукты в шоколаде или йогуртовые десерты – могут заменить традиционные конфеты.

Добавим, что врачи назвали фрукты, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и полифенолов. Весной, когда они становятся более доступными, специалисты рекомендуют включать эти продукты в рацион как часть здорового питания.

