Под самой засушливой пустыней на Земле на глубине 2 метра обнаружили скрытый 'оазис'

Обнаруженная под чилийской пустыней Атакама микробная экосистема ставит под сомнение предположения о том, где может существовать жизнь. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эти организмы, залегающие на глубине двух метров, позволяют предположить, что если жизнь на Марсе и существует, то она может быть скрыта под землей, а не обнажена на поверхности.

Пустыня Атакама часто описывается как наиболее близкая к Марсу земная среда. Ее крайняя засуха и насыщенные солью почвы отражают условия, наблюдаемые на Красной планете, что делает ее ключевым полигоном для астробиологических экспериментов.

В течение многих лет ученые сосредоточивались на исследовании поверхности в поисках внеземной жизни. Находки в Атакаме теперь меняют этот фокус, указывая на подземные среды, где вода и защита от радиации могут позволить организмам выживать.

Жизнь обнаружена глубже в пустыне Атакама

Группа под руководством Виктора Парро из Центра астробиологии в Мадриде собрала образцы почвы с глубины до пяти метров. Их анализ выявил присутствие бактерий, архей и ДНК на глубине около двух метров под поверхностью.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrobiology, этот слой представляет собой "своего рода оазис" в негостеприимной пустыне. Предыдущие исследования выявляли микробную жизнь только в верхних 30 сантиметрах почвы, поэтому это обнаружение на большей глубине является значительным изменением.

Интересно, что в пустыне Атакама дожди выпадают всего несколько раз в столетие. Несмотря на такие условия, микроорганизмы умудряются выживать благодаря микроскопическим пленкам воды, образующимся на кристаллах соли. Парро сказал:

"Для этих микробов самое важное - это вода. Если у них есть вода, у них есть все необходимое для жизни".

Результаты были получены во время испытаний SOLID (Signs of Life Detector), прибора, предназначенного для идентификации молекул, связанных с живыми организмами. Он использует около 300 антител, которые связываются с такими соединениями, как белки, сахара и генетический материал.

Как заявила исследовательская группа, после того, как эти антитела прикрепляются к своим мишеням, образующиеся комплексы фиксируются с помощью ПЗС-камеры, что позволяет ученым идентифицировать биологические признаки. Принцип действия этой методики схож с диагностическими инструментами, такими как тесты на беременность.

Прибор SOLID был протестирован в Атакаме в рамках подготовки к потенциальным миссиям на Марс. Устройство продемонстрировало свою способность обнаруживать биосигнатуры в глубоко залегающих образцах, что подтверждает его пригодность для будущих исследований планет. Как объяснил Парро:

"Наша гипотеза заключается в том, что микробы, которым приходится сталкиваться с похожими экологическими проблемами [на Земле и на Марсе], вероятно, должны иметь дело с похожими молекулярными механизмами, поэтому они должны производить похожие биологические полимеры или соединения".

Исследование Марса может перейти под землю

Отмечается, что условия на Марсе еще более экстремальны, чем в самых суровых пустынях, с низкими температурами и интенсивным ультрафиолетовым излучением, достигающим поверхности. Как объяснил Виктор Парро, нынешний научный консенсус заключается в том, что найти жизнь на поверхности Марса "очень сложно, если не невозможно".

Это привело исследователей к сосредоточению внимания на исследовании подземных слоев. Микробы Атакамы, которые выживают без солнечного света, используя химические источники энергии, такие как уксусная и муравьиная кислоты, показывают, как может выглядеть жизнь на Марсе.

