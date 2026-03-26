Небо на замке: как мощный USS Abraham Lincoln превращает иранские самолеты в хлам

Основная задача "Линкольна" – защита Ормузского пролива.

Авианосец США продолжает демонстрировать силу в небе над Ближним Востоком. Передовое авиакрыло корабля, оснащенное стелс-истребителями, обеспечивает критический уровень сдерживания в воздушном пространстве вблизи Ирана, пишет издание WION.

USS Abraham Lincoln – это настоящий "плавучий город" с ядерной энергетикой, способный нести на борту более 80 летательных аппаратов.

Этот гигант служит мобильной авиабазой, которая позволяет ВМС США проецировать силу по всему региону. Главной целью текущего развертывания является сохранение свободы навигации в Аравийском море.

На борту авианосца базируется Авиационное крыло №9, в состав которого входят сверхсовременные истребители F-35C Lightning II. Эти реактивные самолеты обладают уникальной способностью проникать сквозь самые сложные радиолокационные системы. Благодаря их присутствию у иранских границ США получают неоспоримое технологическое преимущество в небе.

Ключевая задача "Линкольна" – защита Ормузского пролива, через который проходит львиная доля мировой нефти. Поэтому авиационное крыло регулярно патрулирует этот район, чтобы предотвратить любые попытки помешать коммерческому судоходству.

Помимо истребителей, ударная группа полагается на самолеты EA-18G Growler. Они обеспечивают критически важные возможности электронного противодействия. Аппараты способны "заглушить" связь и радары противника, что делает перемещение авианосца практически невозможным для отслеживания региональными силами.

Самолет E-2D Advanced Hawkeye выполняет роль главного наблюдателя за небом. Эта система может одновременно отслеживать множество угроз – от маленьких дронов до скоростных крылатых ракет.

Корабль будет оставаться в полной боевой готовности, пока в конце года его не заменит другая ударная группа.

Ранее УНИАН писал, что в США открылся большой высокотехнологичный "завод будущего" для поддержки производства атомных подводных лодок, где будут изготавливать ключевые компоненты для субмарин классов "Вирджиния" и "Колумбия". Объект займет площадь более 200 тыс. кв. м и спроектирован с высокой степенью автоматизации, что должно снизить нагрузку на существующие верфи Штатов и ускорить общий цикл строительства. Инвестиции в проект оцениваются в более чем $2,4 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: