Британия развернула в Средиземном море эсминец, способный поражать сотни целей одновременно

Королевский флот Великобритании 24 марта объявил о прибытии эскадренного миноносца HMS Dragon в восточную часть Средиземного моря. Военный корабль присоединился к силам союзников для обеспечения обороны Кипра, пишет Army Recognition.

Отмечается, что HMS Dragon вышел из Портсмута после прохождения ускоренной подготовки. В Королевском флоте подчеркнули, что работа, рассчитанная на шесть недель, была выполнена всего за шесть дней до выхода корабля.

Как пишет Portfolio, экипаж из 230 человек проводил боевые учения и оперативные оценки прямо во время путешествия длиной около 5600 километров. В частности, корабль плыл через Гибралтар.

Также в издании отметили, что эсминец будет выполнять роль платформы противовоздушной обороны в регионе. Корабль способен одновременно обнаруживать и отслеживать несколько сотен целей.

В издании напомнили, что на эсминец установлена ракетная система Sea Viper, которая способна запустить восемь ракет в течение десяти секунд, при этом одновременно нацеливая на цели до шестнадцати перехватчиков.

Ранее стало известно, что Испания направила свой самый современный фрегат для оказания помощи в обеспечении противовоздушной обороны Кипра. Речь идет о фрегате "Кристобаль Колон" (F105).

Корабль развернули в восточном Средиземноморье для защиты острова от воздушных угроз и оказания помощи в возможной эвакуации мирного населения из региона. Испанский военный корабль присоединился к многонациональным европейским военно-морским силам во главе с французским авианосцем "Шарль де Голль" (R91), а также кораблями из Нидерландов, Греции и Италии.

