Сколько 'живет' бойлер и как понять, что вашему водонагревателю осталось недолго

На срок службы прибора могут влиять различные факторы.

В вашем доме наверняка есть приборы, с которыми вы не сталкиваетесь ежедневно, хотя они продолжают работать. Многие начинают задумываться о такой технике только тогда, когда что-то выходит из строя.

Одним из таких приборов может быть водонагреватель, потери которого боятся многие люди. Как пишет Slash Gear, среди причин беспокойства – в частности, высокая стоимость установки нового оборудования. Ресурс рассказал, на сколько в среднем рассчитаны водонагреватели.

Автор отмечает, что конкретного ответа на этот вопрос нет, поскольку на срок эксплуатации прибора влияет множество переменных. Эксперты говорят, что традиционный баковый нагреватель при надлежащем обслуживании должен прослужить от 8 до 12 лет.

Более дорогие безбаковые системы работают дольше – иногда этот срок может достигать 20 лет. Популярных на рынке устройств в среднем хватает на 10-15 лет работы, говорится в материале.

Как правильно ухаживать за водонагревателем

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы ваш водонагреватель прослужил как можно дольше. В частности, вам следует позаботиться о борьбе с коррозией. В большинстве таких приборов есть металлические детали.

Однако есть ряд факторов, которые могут нивелировать ваши усилия. Речь идет, в частности, о качестве воды, качестве водонагревателя и даже месте расположения прибора в вашем доме.

"Прибор должен быть оснащен анодом для защиты от ржавчины, но даже его время от времени нужно заменять, чтобы обеспечить его надлежащее функционирование. Поэтому в ваших интересах следить за его состоянием и заменять при необходимости", – говорится в материале.

Еще одной проблемой могут стать вредные отложения минералов, содержащихся в воде. Они склонны накапливаться на дне устройства, что может влиять на его работу. Автор советует ежегодно проводить профилактическую промывку водонагревателя.

Как узнать, когда бойлер нужно заменить

Ресурс отмечает, что есть определенные признаки, которые могут сигнализировать о том, что ваш водонагреватель уже не подлежит ремонту и требует замены. Самым очевидным является возраст устройства. Его можно определить по серийному номеру.

Еще одним признаком того, что ваш водонагреватель, возможно, нуждается в замене, является внезапный рост счетов за коммунальные услуги. Это может свидетельствовать о том, что прибор начал работать интенсивнее, чтобы нагреть то же количество воды.

Обращать внимание нужно и на другие аспекты, которые могут сигнализировать о неисправности водонагревателя.

"Одним из самых очевидных признаков является наличие луж воды под водонагревателем. Это, вероятно, означает, что есть утечка; если это так, в самом водонагревателе может происходить опасное повышение давления. Если не принять меры, это может привести к катастрофической поломке водонагревателя (то есть взрыву). В таких случаях следует принять немедленные меры, чтобы избежать такой участи", – подчеркивает автор.

Свидетельством наличия осадка или коррозии может быть ржавая или мутная вода из кранов. В таких случаях нужно обращаться к мастеру.

"То же самое, очевидно, касается случаев, когда прибор вообще не нагревает воду. Наконец, следует прислушиваться к стуку внутри прибора. Такие звуки могут свидетельствовать о значительном накоплении осадка, которое следует устранить как можно быстрее", – резюмирует ресурс.

