Ваша старая USB-флешка внезапно может выйти из строя: эксперты объяснили основные причины

Сомнительно, есть ли вообще необходимость в USB-флешках в современном мире, но если вы все еще используете старое устройство, велика вероятность, что оно скоро выйдет из строя. В отличие от традиционных дисков, флеш-накопители служат не так долго, и тому есть несколько причин.

Небрежное обращение (например, падение флешки или грубое обращение с ней) может сократить срок службы этих устройств, так же как и внешние факторы, такие как температура, влажность и пыль. Однако даже если сам накопитель защищен и с ним обращаются правильно, технология, лежащая в основе USB-флешек, склонна к конечному отказу, пишет BGR.

Флеш-накопитель, как следует из названия, использует флеш-память NAND – электрические заряды внутри ячеек памяти для хранения данных. Учитывая, что она является энергонезависимой, данные остаются в сохранности даже после отключения питания, например, при извлечении флешки.

Со временем и при длительном использовании эти электрические заряды могут медленно утекать, что приводит к повреждению данных или даже их полной потере. Хотя восстановить удаленные файлы с USB-флешки возможно, восстановление поврежденных файлов является более сложной задачей.

Флеш-память NAND имеет ограниченный срок службы

Когда вы выполняете операции чтения и записи во флеш-памяти NAND, она подвергается постепенной деградации. После длительного использования память работает не так, как вначале, что вызывает проблемы и, в конечном итоге, приводит к полному отказу накопителя. Каждая ячейка памяти внутри диска может быть записана и стерта лишь определенное количество раз, что называется циклом программирования/стирания (P/E).

Этот цикл P/E зависит от типа и плотности ячеек потребительских дисков. Для одноуровневой ячейки (SLC) это 100 000 циклов P/E, тогда как для четырехуровневой ячейки (QLC) – 1 000 циклов P/E. Другие типы, такие как многоуровневая ячейка (MLC), корпоративная MLC (eMLC) и трехуровневая ячейка (TLC), находятся в этом диапазоне. Основываясь на циклах P/E, флешка может прослужить около 10 лет при обычном использовании. Однако интенсивное использование может сократить этот срок службы. Помимо этого, критическую роль играет качество флеш-памяти NAND. Именно по этой причине дешевые флешки служат не так долго.

Имейте в виду, что использование – не единственный фактор, влияющий на срок службы флешки. Даже если вы ею не пользуетесь, USB-флешка все равно будет деградировать через несколько лет из-за процесса, называемого "битовой гнилью". Это относится к постепенной утечке электрического заряда и потере сохраненных данных с течением времени.

Как заставить флешку служить дольше

Хотя вы не можете полностью предотвратить выход флешки из строя, вы можете замедлить этот процесс, внеся несколько изменений в то, как вы используете накопитель. Один из наиболее эффективных способов – минимизировать операции чтения и записи. Хотя некоторая активность будет всегда, так как это прежде всего накопитель, избегайте запуска портативных приложений или операционных систем непосредственно с флешки. Также следует отключать флешку, когда она не используется.

Помните, никогда не следует дефрагментировать флешку. Как и SSD, флеш-накопители не получают выгоды от дефрагментации, так как фрагментация на самом деле не влияет на производительность диска. Однако дефрагментация сократит срок службы вашей флешки, так как она увеличивает интенсивность использования ненужными операциями записи.

Флешки не являются решениями для долгосрочного хранения данных, и к ним не следует так относиться. Если это то, что вы ищете, выбирайте высококачественные HDD или SSD. HDD лучше подходят для длительного хранения, в то время как SSD обычно предлагают больше циклов P/E благодаря продвинутому выравниванию износа. USB-флешки идеально подходят для быстрой передачи данных и в качестве загрузочных установочных носителей, но вам всегда следует обращаться с ними осторожно и создавать резервные копии критически важных файлов, хранящихся на диске.

