Вышел первый тизер сериала 'Гарри Поттер' (видео)

Американский кабельный телеканал HBO официально представил первый тизер будущего сериала "Гарри Поттер и философский камень" - это первая полноценная экранизация культовой истории в формате многосерийного шоу.

Интересно, что история снова начинается с мальчика, который "ничем не примечателен"… по крайней мере, так считает его тетя. Но в день своего 11-летия Гарри получает письмо в Хогвартс и открывает для себя мир магии, дружбы и опасностей. Вместе с этим его ждет встреча с темным врагом из прошлого.

Сериал обещает гораздо более глубокую адаптацию книг, чем фильмы, и каждый сезон будет посвящен отдельной книге Дж. К. Роулинг.

Видео дня

В тизере показали (в основном мельком) практически всех основных героев, в частности Северуса Снейпа в исполнении Паапу Эссиеду, которого заранее критикуют некоторые поклонники серии. Ему даже поступали угрозы - из-за чего на съемочной площадке ввели повышенные меры безопасности. Интересно, что в ролике нет разве что профессора Квирелла и Волдеморта. Судя по тизеру, в сериале больше внимания уделят жизни Гарри до Хогвартса.

Съемки первого сезона уже завершаются в Великобритании, и проект называют одним из самых масштабных в индустрии еще до премьеры. Премьера запланирована на 26 декабря 2026 года.

Новинки кино

Ранее стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер экшн-триллера о выживании "Вершинный хищник" (Apex), также известного под названием "Вершина".

Главную роль в картине сыграла лауреатка "Оскара" Шарлиз Терон ("Адвокат дьявола", "Монстр", "Прометей", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Сенсация", франшизы "Старая гвардия", "Форсаж").

Вас также могут заинтересовать новости: