Мягкая погода и рост морского импорта способствуют ослаблению волны беспокойства в Европе.

Цены на газ в Европе держатся вблизи самого низкого уровня за последние три недели. Падение произошло на фоне ослабления после бурного начала 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на газ в понедельник, 17 февраля, торговались вблизи отметки в 50 евро за мегаватт-час, после того как на прошлой неделе они достигли двухлетнего максимума.

В последние недели цены в Европе росли, поскольку из-за холодной погоды запасы газа в хранилищах быстрее израсходовались, что вызвало опасения, что трейдеры не смогут получить достаточно газа для пополнения этим летом. Однако переговоры на уровне ЕС о возможном смягчении требований к хранилищам помогли ликвидировать некоторые опасения.

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На данный момент этому способствует и погода: ожидается, что в ближайшие дни температура на северо-западе поднимется выше сезонных значений. Импорт сжиженного природного газа в Европу в последнее время также увеличился, что помогло замедлить использование запасов.

Аналитики Rystad Energy ожидают снижения запасов топлива в европейских подземных хранилищах примерно до 43 миллиардов кубометров, что соответствует уровню заполнения 39%, а затем восстановления до 48 миллиардов кубометров, или 43%, в конце отопительного сезона.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине, что повышает ожидания того, что хотя бы часть транзита российского газа может восстановится. Заключение любой сделки, скорее всего, займет несколько месяцев.

Цены на газ в Европе - последние новости

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Кроме того, 10 февраля цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние два года. На этом фоне Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.

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