Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся душой любой компании

Их отличает умение слушать, мягкость в общении, внимательность к деталям и особая энергетика

Астрология и нумерология утверждают, что месяц рождения может влиять не только на характер, но и на способность выстраивать отношения с окружающими, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Считается, что люди, родившиеся в определённые месяцы, чаще других берут на себя эту роль – объединяют, сглаживают конфликты и создают атмосферу комфорта. Конечно, такие качества могут проявляться у любого человека, независимо от даты рождения. Однако наблюдения показывают, что особенно часто этой способностью обладают те, кто появился на свет в марте, июне, сентябре и декабре.

Март

Родившиеся в марте обычно обладают тонкой эмоциональной чувствительностью, благодаря которой рядом с ними легко открываться. Им доверяют личные истории, потому что чувствуют искреннее участие и понимание. Эти люди часто первыми замечают, если кто-то остаётся в стороне, и без лишнего давления вовлекают его в разговор. В них сочетаются качества Рыб и Овна: эмпатия и способность чувствовать других дополняются готовностью сделать шаг навстречу. Именно это сочетание помогает им не только понимать эмоции, но и действовать, объединяя людей вокруг себя.

Июнь

Люди, родившиеся в июне, легко находят общий язык практически с кем угодно. Их открытость и разговорчивость помогают быстро снять напряжение даже в новой компании. Они без усилий переходят из одного круга общения в другой и нередко становятся теми, кто знакомит между собой совершенно разных людей. Невинный разговор, начатый ими, может неожиданно перерасти в крепкое знакомство. В июне сочетаются качества Близнецов и Рака – живость, любознательность и умение общаться с искренним желанием создать комфортную атмосферу для каждого.

Сентябрь

Есть люди, которым не нужно привлекать к себе внимание, чтобы всё вокруг работало слаженно. Часто именно такими оказываются те, кто родился в сентябре. Они замечают детали, которые ускользают от других: напряжение в разговоре, неловкость или ощущение, что кого-то игнорируют. Вместо громких слов они мягко направляют ситуацию – предлагают решение или помогают найти компромисс. Их ценят за надёжность и умение доводить дела до конца. Сочетание качеств Девы и Весов делает их внимательными, справедливыми и способными поддерживать гармонию без лишней демонстрации усилий.

Декабрь

Есть люди, рядом с которыми становится легче просто потому, что они излучают тёплую, живую энергию. Часто это те, кто родился в декабре. Им нравится создавать поводы для встреч, собирать друзей и объединять людей вокруг себя. Они с удовольствием организуют поездки, вечера или небольшие посиделки, потому что ценят атмосферу единства. Их настроение передаётся окружающим, особенно в моменты, когда другим нужна поддержка. В них сочетаются черты Стрельца и Козерога: жизнерадостность и открытость дополняются ответственностью и преданностью близким. Именно это делает их теми, кто способен удерживать людей рядом.

