Экс-глава МИД сказал, кто станет следующим президентом Украины

По мнению дипломата, в Украине необходимо срочно провести как президентские, так и парламентские выборы.

Следующим президентом Украины станет Владимир Зеленский. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Объективно, он – лидер военного времени. Он более успешный президент военного времени, чем мирного", – сказал экс-глава МИД в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Дмитрия Кулебы, Зеленский "справится с этой ролью".

При этом, по мнению дипломата, в Украине срочно нужно проводить и президентские, и парламентские выборы. Кулеба согласился, что проведение голосования во время войны является риском, однако "непроведение выборов при условии, что война затянется – еще больший риск".

Выборы в Украине

Как известно, очередные президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за российского вторжения действует режим военного положения, и проводить какие-либо выборы запрещено.

The Times пишет, что выборов в 2026 году в Украине не будет. Отмечается, что оппозиция не хочет соглашаться на цифровое голосование.

К тому же, проблемой остается организация доступа к голосованию для примерно шести миллионов беженцев за рубежом, примерно трех миллионов украинцев, проживающих под российской оккупацией, а также – военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: