Россия шантажировала США разведданными для Ирана, – Зеленский

Президент раскрыл подробности циничного ультиматума.

Кремль предложил Вашингтону прекратить поддержку Киева в обмен на ограничение военной помощи Тегерану. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию Reuters.

Глава государства отмечает, что Москва пыталась выторговать прекращение обмена разведывательной информацией с Ираном. Однако взамен агрессор требовал, чтобы Соединенные Штаты полностью закрыли Украине доступ к своим разведывательным данным.

Как подчеркнул президент, он лично видел отчеты, подтверждающие эти факты, хотя и не раскрыл всех технических деталей.

Зеленский подчеркнул, что украинские спецслужбы располагают доказательствами продолжения военного сотрудничества РФ и Ирана. А также особое внимание уделил тому, что в иранских дронах, атакующих союзников США на Ближнем Востоке, находят российские детали.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые свидетельствуют, что Россия это делает и говорит: я не передам разведданные Ирану, если Америка перестанет передавать разведданные Украине. Разве это не шантаж? Абсолютно", – подчеркнул он.

В заключение глава государства рассказал, что Украина уже активно помогает странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии и Катару, бороться с атаками беспилотников. И выразил надежду на новые соглашения, которые помогут привлечь средства для производства украинских дронов-перехватчиков.

Ранее УНИАН писал, что Россия заявила, что знает об итогах переговоров США и Украины во Флориде. По словам Кремля, американская сторона уже сообщила Москве об обсужденных вопросах. Россия настаивает на своих условиях относительно Донбасса и других территорий. Украинская сторона пока не комментирует заявления Кремля, а переговоры продолжаются при посредничестве США.

Добавим, что запланированный разговор между Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху пока откладывается по техническим причинам, но его ожидают в ближайшие дни. Израильский посол говорит, что инициатива разговора исходила от Израиля, и она имеет важную тематику. Главными темами, вероятно, станут ситуация на Ближнем Востоке и угроза со стороны Ирана

