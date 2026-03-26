Впервые за десятилетие: Пентагон засекретил информацию о размещении войск от НАТО и Конгресса, – Politico

В НАТО и Конгрессе говорят об опасной непрозрачности на фоне этого решения Пентагона.

Пентагон впервые за десятилетие не планирует публиковать "Обзор глобального положения" – стратегический документ, определяющий размещение войск США в мире. Это решение вызвало резкую реакцию среди законодателей и союзников по НАТО, которые полагаются на этот анализ при планировании обороны и бюджетов, пишет Politico.

Конгресс возмущен

Сенатор Джим Бэнкс прямо раскритиковал возможный отказ от документа:

"Если у нас этого нет, это точно не поможет нашей работе. Я был бы разочарован таким решением".

Еще жестче высказался сенатор Джек Рид, который увидел в этом тревожный сигнал:

"Отказ от пересмотра свидетельствует о том, что у этой администрации нет никаких планов".

Законодатели отмечают, что до сих пор даже официально не уведомлены об отмене документа, хотя он имеет критически важное значение для формирования оборонного бюджета.

Что говорят в НАТО

Европейские союзники также выражают обеспокоенность. Один из военных представителей НАТО подчеркнул: "Самая большая просьба с нашей стороны – это предсказуемость… Мы готовы брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, но нам нужна предсказуемость".

Дипломаты предупреждают, что отсутствие четкой стратегии может привести к "нежелательным сюрпризам" со стороны Вашингтона, особенно на фоне уже принятых неожиданных решений – в частности, о сокращении военного присутствия в Румынии.

"Мы будем откровенны"

В Министерстве обороны США уверяют, что сотрудничество с Конгрессом продолжается:

"Мы и впредь будем максимально откровенны и будем взаимодействовать с Конгрессом по этому вопросу".

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что акцент смещается: "Наша позиция в будущем будет базироваться, прежде всего, на нашей собственной проекции силы… но, несомненно, в сотрудничестве с партнерами".

Европа в напряжении

Европейские правительства уже ощущают последствия неопределенности. Один из дипломатов НАТО признал:

"Это создает стресс среди правительств и военных планировщиков".

Особое внимание уделяют Германии, которая принимает самый большой контингент американских войск в Европе. Там настаивают: любое сокращение должно происходить постепенно и согласованно.

Сенатор Джин Шахин резко раскритиковала политику Белого дома: "Эта администрация была настолько непрозрачной, что комитету трудно выполнять свои надзорные обязанности. Нам нужно получить эту информацию… потому что пока их стратегия непонятна".

Военные перемещения армии США – последние новости

Как сообщал УНИАН, на фоне войны с Ираном Соединенные Штаты Америки, вероятно, перебрасывают часть систем противовоздушной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток. Этот шаг вызывает в Сеуле обеспокоенность относительно сдерживания угрозы со стороны Северной Кореи.

Также ожидается, что Пентагон направит тысячи солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. Это дополнит масштабное наращивание военной мощи США, даже в то время, когда президент США Дональд Трамп говорит о возможном соглашении с Тегераном для прекращения войны.

