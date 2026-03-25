Россия намерена заменить все 'устаревшие' многоцелевые субмарины на лодки нового поколения

Подводные лодки проекта 885 "Ясень" относятся к четвертому поколению, последнему на сегодняшний день.

К 2035 году все многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения, входящие в состав российского флота, будут заменены на подводные лодки проекта 885/885М. Об этом со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Александра Моисеева пишет Army Recognition.

Это очень амбициозная цель, ведь речь идет о замене подводных лодок сразу трех типов - проекта 945, проекта 949 (к нему относится печально известный "Курск") и проекта 971.

Несмотря на громкие заявления, такая замена не будет полностью равноценной, ведь произойдет фактическое сокращение количества подводных лодок.

Дело в том, что за все годы российский флот получил лишь пять подводных лодок проекта 885. Общее же количество построенных подводных лодок этого типа составит 10-12 единиц. Для сравнения: одних только подводных лодок проекта 971 построили 15 единиц.

Подводные лодки проекта 885 - что известно

Согласно информации из открытых источников, на подводных лодках проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом вдоль борта в районе ограждения выдвижных устройств.

Позади ограждения расположены восемь вертикальных ракетных шахт для ракет типа "Оникс", "Циркон" или "Калибр". Таким образом, "Ясени" обладают высокими тактическими ударными возможностями, превосходя в этом большинство атомных подводных лодок мира.

Напомним, недавно атомная подводная лодка "Казань" проекта 885 провела запуск сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракеты "Оникс". Видео с испытанием обнародовала "Объединенная судостроительная корпорация".

По данным российской стороны, запуск ракеты осуществлялся из подводного положения по морской цели, имитировавшей корабль условного противника на расстоянии до 300 км. Россияне сообщили, что боевая часть ракеты "успешно поразила морскую мишень".

Сообщалось также, что подводная лодка проекта 885М "Пермь" была выбрана первым штатным носителем ракеты "Циркон", которую сами россияне называют "гиперзвуковой".

Вас также могут заинтересовать новости: