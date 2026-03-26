В подводной пещере обнаружили огромную коллекцию окаменелостей вымерших обезьян

Исследователи заявили, что этот вид относится к плодоядным приматам.

В подводных пещерах Доминиканской Республики обнаружили набор окаменелостей, который позволяет ученым составить более четкое представление о вымершем примате Antillothrix bernensis, обитавшей около 10 000 лет назад. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что находка была сделана на острове Эспаньола, где окаменелости приматов встречаются крайне редко. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Human Evolution, на этом месте обнаружена самая большая коллекция окаменелостей обезьян, когда-либо найденная на острове.

Эти окаменелости были обнаружены в затопленной пещерной системе Cueva Macho. Ученые нашли семь черепов, пять челюстных костей и множество других фрагментов скелетов в одном месте.

Видео дня

Ученая Сиобхан Кук из Университета Джонса Хопкинса заявила, что наличие столь большого количества хорошо сохранившихся черепов позволяет изучать различия между отдельными особями, что обычно невозможно при обнаружении единичных находок.

"Эти окаменелости помогают нам лучше понять анатомию Antillothrix, что может помочь нам определить экологические факторы, которые, возможно, привели к его вымиранию", - сказала она. "Эти данные в конечном итоге могут послужить ориентиром для разработки политики по сохранению оставшегося разнообразия млекопитающих на Карибских островах и в других местах", - сказала она.

С помощью 3D-моделей ученые реконструировали черепа, чтобы лучше понять, как выглядели представители вида Antillothrix bernensis. По словам исследователей, самцы и самки были примерно одного размера, весили до 2,2 кг. По словам ученых, это, вероятно, означает, что между самцами практически не было конкуренции.

Кроме того, зубы раскрыли ученым еще одну часть истории. Их округлая форма и небольшие клыки указывают на рацион Antillothrix bernensis, состоящий в основном из фруктов. Исходя из этого, исследователи заявили, что это относит вид к плодоядным приматам.

"Изучение этих животных открывает окно в прошлое и помогает нам лучше оценить нынешнее и прошлое биологическое разнообразие Доминиканской Республики и Гаити", - подчеркнула Кук.

Что известно о самом странном примате в мире

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали о мадагаскарской руконожке, которую называют одним из самых странных приматов в мире. Эти животные обитают на Мадагаскаре.

Также этот вид называют ай-ай. Некоторые легенды гласят, что если ай-ай укажет на вас своим пальцем, это знак приближения смерти.

Ай-ай впервые открыли и описали в 1788 году. Изначально животное было классифицировано как белкоподобный грызун на основе его внешнего вида. Лишь около 100 лет спустя ай-ай был окончательно признан приматом и лемуром.

Мадагаскарские руконожки всеядны, хотя личинки насекомых и орехи иногда составляют 90% их рациона. Ай-ай охотится за личинками жуков в гниющей древесине и использует свой костлявый средний палец, чтобы извлечь их.

Вас также могут заинтересовать новости: