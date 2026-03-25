Нам чего-то не хватает: эксперт объяснил, что нужно, чтобы дроны не залетали в города

Даже небольшой процент пропущенных беспилотников представляет собой серьезную угрозу.

Украине нужна легкомоторная авиация для перехвата дронов за пределами городов. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

"То, что долетело до Львовщины, и то, что залетело во Львов и ударило по центру – это очень плохо, потому что "Шахеды" не должны залетать, вообще никакие беспилотники не должны залетать в города", – сказал он.

По словам эксперта, за последние полтора месяца произошли существенные изменения в защите от "Шахедов", и то, что прилетело, – это результат серьезного истощения нашей системы противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что даже небольшой процент пропущенных беспилотников несет критическую угрозу, поэтому дроны должны уничтожаться еще на подлете к населенным пунктам.

"То, что эти "Шахеды" смогли довольно долго летать над территорией Украины и не были сбиты, говорит о том, что нам чего-то не хватает. И этот вопрос не в дронах-перехватчиках. Нужно использовать легкомоторную авиацию, которая будет быстро долетать туда, куда нужно, будет перехватывать эти дроны, они будут сбиваться не в городе. А они будут сбиваться там, где находятся леса, поля и огороды, условно говоря", – пояснил Криволап.

Массированная атака украинских городов

Как сообщал УНИАН, в течение 24 марта российские захватчики осуществили против Украины одну из самых массированных атак ударными беспилотниками.

В период с 09:00 до 18:00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БПЛА. Значительное количество из них залетали из северных регионов – через Черниговскую и Сумскую области.

Учитывая ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Удар был нанесен по Полтавской, Киевской, Николаевской, Винницкой областям и западным регионам страны – от Хмельницкого до Львова. В результате атаки зафиксировано 15 попаданий.

В результате атаки российских беспилотников во Львове повреждены жилые дома и памятник архитектуры, много пострадавших. В Виннице и Ивано-Франковске есть погибшие.

