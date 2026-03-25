Это уже не 'тупой' дрон: Криволап объяснил новую тактику обстрелов РФ и назвал угрозу

Последняя массированная атака России показала, что враг частично использует новую тактику - длительное "терроризирование" дронами днем и ночью различных регионов, запуск их стаями и использование модернизированных "Шахедов". Подробно об этом в интервью УНИАН рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия хочет увеличить производство дронов, чтобы в этом году запускать по Украине тысячу в сутки. Во время ночной и дневной атаки 24 марта враг запустил почти такое количество беспилотников. Означает ли это, что они уже вышли на этот уровень?

Было бы красиво сказать, что у россиян истерика, они в панике, поэтому собрали все, что могли, и бросили на нас. Но это не так. Речь идет об очень серьезной тенденции, о которой давно предупреждали. Россияне ставят целью достичь уровня, когда смогут запускать 800-1000 дронов по Украине ежедневно. Но такой возможности у них пока нет.

Массированная атака 24 марта - это попытка организовать такие процессы. А для повторения подобных атак ежедневно нужно существенно увеличить в России производство дронов. Во время последней атаки враг запустил более 900 "Шахедов" и других беспилотников, из которых 96% было сбито.

Если говорить о динамике производства именно "Шахедов" Россией, то в июне 2025 года по Украине было запущено около 3000. Сейчас "Шахеды" производят два предприятия в РФ - "Елабуга" и "Купол", и не исключено, что также Ульяновский завод, по которому недавно был нанесен удар. "Елабуга" и "Купол" вместе дают не более 4000-4500 "Шахедов" в месяц. Плюс есть еще другие виды дронов.

Если исходить из того количества "Шахедов", которые запускались зимой по Украине, то вряд ли можно говорить, что россияне где-то "в кустах" спрятали еще примерно 5 тысяч. Скорее всего, сколько дронов произвели на заводах, столько же и запустили по Украине, и стратегического запаса нет.

Такая же ситуация в России и с ракетами - их используют почти сразу после производства.

Вчерашняя атака показала, что россияне накапливали эти дроны, чтобы массово их запустить. Угрозы ежедневных или хотя бы через день запусков по тысяче дронов в ближайшие месяцы я не вижу. Но они могут накапливать дроны для подобных массированных ударов, как вчера. То есть о ежедневных массированных атаках пока речь не идет.

Последняя массированная атака врага была проверкой того, как истощается украинская ПВО. Первая волна дронов, которая была ночью, была нами успешно отбита, а с ракетами ситуация была сложнее.

А уже днем, после первой волны атаки, наступила вторая - и все было уже не так оптимистично. Потому что на смену тем, кто отработал ночью, пришел второй состав, который обычно меньше по численности и имеет меньше средств поражения. Таким образом россияне проверяли нашу боеспособность.

К сожалению, большое количество дронов долетело до запада страны. Нам пришлось бы использовать легкомоторную авиацию, чтобы их уничтожить, ведь получается, что они пролетели через всю страну и не были сбиты.

Можно сделать вывод, что у россиян есть цель выпустить 800-1000 дронов за один удар. Они будут пытаться осуществлять такие массовые атаки как можно чаще, но далеко не ежедневно. Далее они будут пытаться улучшить свои возможности за счет запуска ретрансляторов, использования Mesh-сети и оснащения дронов элементами искусственного интеллекта. И это довольно серьезная угроза.

Прорыв части беспилотников на запад Украины произошел из-за того, что эффективность дронов-перехватчиков все же не достаточно высока?

Нет, просто на сегодняшний день не хватает таких перехватчиков и не хватает персонала. Кроме того, нужно понимать, что дрон-перехватчик - это очень хорошо, но должны быть люди, которые его запускают и доводят до цели. Потому что сначала он работает в автоматическом и полуавтоматическом режимах, но для поражения "Шахеда" уже нужен оператор. А если операторы уже отработали ночь, то о какой эффективности можно говорить?

И здесь сразу возникает вопрос: почему мы отправляем более 200 специалистов в страны Ближнего Востока, чтобы обучать сбивать иранские цели дронами-перехватчиками, если у нас самих не хватает людей и средств?

Это правильные действия с нашей стороны. Те 200 человек, которые уехали, нас не ослабили. В то же время у нас сейчас есть реальная возможность выйти на мировые рынки вооружений и занять там достойную позицию. А это - деньги, которые нам нужны, чтобы лучше вооружаться.

Если мы привлечем к этому процессу японцев с их радиоэлектроникой, это будет очень позитивно. Они уже готовы к этому, ведь даже на уровне парламента принимают решения о снижении уровня своего пацифизма. Они хотят продавать летальное оружие, в частности странам, которые воюют. Для японской ментальности это безумный шаг вперед.

Вместе с Японией и Южной Кореей мы можем создать такой консорциум, который займет очень серьезную позицию на рынке вооружений, производя довольно дешевое, но эффективное и рациональное вооружение.

Во время массированной атаки 24 марта по Украине были запущены "Шахеды", управляемые пилотами. О чем свидетельствует такая тактика врага?

Это реальная угроза. Потому что если раньше летала такая "тупая" штука без управления, и ты мог с ней делать что угодно, то сейчас это пилотируемый дрон, оператор которого может находиться в Москве или на границе, и он видит, куда летит этот "Шахед". Пилот может направлять дрон на движущиеся цели, в частности, речь идет об ударах по локомотивам, прицельных поражениях военных и гражданских объектов. Это довольно серьезно. Поэтому нам нужно не только отвечать на вызовы, но и создавать их для россиян.

Сейчас у нас есть концепция противодействия врагу. Но создается впечатление, что она направлена лишь на перекрытие линии боевого столкновения и границы, чтобы там "и муха не пролетела". Но это так не работает, потому что все равно что-то прорвется. Поэтому все, что прорвалось, нужно уничтожать с помощью легкомоторной авиации, которая может подлетать на значительное расстояние и поражать цели.

А движение "Шахедов" мы можем отслеживать достаточно эффективно, если поднимем в воздух аэростаты. Такой комплекс будет стоить примерно 150-180 тысяч долларов и будет иметь радар, который сможет обнаруживать цели на расстоянии до 40 км.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что новый российский дрон "Герань-5" сможет летать со скоростью 500-600 километров. Чем мы на это сможем ответить? Дроны-перехватчики, вероятно, в такой ситуации будут малоэффективны.

Дроны-перехватчики - это не панацея. Нет универсального оружия. Когда летит самолет, то специалист ПВО четко знает, чем его сбивать. Если это ракета - понимает, может ли ее сбить и чем, или не может. А вот если летит "Шахед", то здесь начинаются варианты: что с ним делать и кто именно это должен делать. Это неудобная цель. Сбить крылатую ракету проще, чем "Шахед", ведь для этого есть четкие инструкции. А для борьбы с дронами важнее не военный, а инновационный подход.

В ситуации, когда дрон летит со скоростью более 300 км/ч, он даже становится более удобной мишенью, потому что тогда превращается в цель для истребителей F-16 и "Миража". Они могут просто расстреливать такие цели.

Во время последней массированной атаки россияне в основном запускали дроны и очень мало ракет. Это новая тактика врага?

Россияне переходят к тактике "дешево и много" - и речь идет о дронах, ведь ракеты - это дорого. Плюс производство ракет у врага не в больших объемах. Кроме того, мы серьезно потрепали своими ударами российскую авиацию, которая должна была бы запускать эти ракеты.

Мы сейчас пошли по очень правильному пути - уничтожать производство на территории России и оккупированной части Украины. То есть не ждать, пока баллистика уже летит в Украину, потому что на это нам не хватит никаких "Петриотов".

Действительно, после запуска ракет Россией мы видим сокращение. Однозначно - по крылатым ракетам, потому что их носители Ту-95 и Ту-160 летают в ограниченном количестве, ведь исчерпывается их ресурс. А из-за угрозы уничтожения их еще и приходится прятать в глубине России. Чтобы осуществить запуск ракет, нужно переместиться и заправиться в воздухе.

Что касается запусков "Калибров", то это также проблематично - нужно выходить в море. А там они становятся уязвимыми, потому что на них могут поджидать украинские надводные беспилотники Sea Baby или "Магура".

Ракеты "Циркон" сейчас запускаются с комплексов "Бастион-М", которые мы в Крыму хорошо проредили: один уничтожили, другой повредили, а третьему удалось уйти. Вообще это была фантастическая операция.

Все это в совокупности и привело к частичному изменению тактики врага.

справка Константин Криволап военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап - украинский военный аналитик и авиационный эксперт. Он получил известность как комментатор и специалист по вопросам воздушной обороны, авиационной техники и войны. Ранее работал инженером по испытаниям в конструкторском бюро «Антонов». В настоящее время публикуется как автор статей на темы безопасности, войны и авиации на различных новостных и экспертных платформах.

