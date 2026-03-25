На пределе возможностей: скольно еще авианосец USS Abraham Lincoln сможет противостоять Ирану

Единственный ударный авианосец США в регионе работает на пределе возможностей: экипаж измотан, техника изнашивается, а риски растут.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln оказался в центре масштабной военной напряженности на Ближнем Востоке, проходя серьезное "испытание на выносливость" во время операции "Эпическая ярость", пишет Wionews.

Главная ударная сила США

26 января 2026 года авианосец вместе с ударной группой вошел в регион, усилив присутствие США против Ирана. С тех пор его авиагруппа осуществляет непрерывные боевые вылеты, нанося удары по военным и ядерным объектам.

Фактически "Линкольн" стал ключевой платформой для обеспечения превосходства США в воздухе над Персидским заливом.

1 марта Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по авианосцу четырьмя баллистическими ракетами. В США эти заявления опровергли, назвав их пропагандой.

Впрочем, сам факт таких заявлений подчеркивает опасность, в которой находится корабль вблизи иранских берегов.

Единственный в строю

После инцидента с пожаром на USS Gerald R. Ford, который был вынужден приостановить операции, "Линкольн" остался единственным действующим авианосцем США в зоне конфликта.

Это означает, что он выполняет задачи сразу нескольких ударных групп.

Человеческий фактор – главный предел

На борту находится более 5000 моряков, работающих в режиме постоянных боевых нагрузок. Хотя атомный авианосец может оставаться в море годами, именно истощение экипажа становится ключевым ограничением.

Ротация персонала затруднена из-за активной фазы конфликта.

Длительное пребывание в море – уже более 10 месяцев – приводит к серьезному износу техники. Соленая вода, интенсивные полеты и отложенное техническое обслуживание создают дополнительные риски.

Постоянные запуски боевых самолетов существенно нагружают инфраструктуру корабля.

Рекорды и новые вызовы

Ранее "Линкольн" уже установил рекорд – 295 дней в море во время развертывания в 2020 году. Теперь этот показатель может быть превышен.

Даже с прибытием USS Tripoli ситуация остается напряженной.

Несмотря на все трудности, "Линкольн" остается ключевым фактором сдерживания Ирана – но вопрос в том, как долго корабль и его экипаж смогут выдерживать такой темп.

