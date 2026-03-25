26 марта православные чтят особый праздник - Собор архангела Гавриила, в народе известный как Гавриил Благовест. Этот день неразрывно связан с Благовещением: именно архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с датой, каких запретов придерживались наши предки и какой сегодня праздник отмечают по старому церковному стилю.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

26 марта в новом церковном календаре - Собор архангела Гавриила. По старому стилю его будут отмечать 8 апреля.

Праздник установлен в честь небесного посланника, который принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя. В писании сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы радостное известие. Он также охранял Марию на протяжении ее земной жизни, сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса, предупредил о коварстве Ирода и подсказал, когда бежать в Египет вместе с Младенцем.

На иконах архангел часто изображается с райской ветвью - белой лилией, которую он принес Деве Марии в день Благовещения.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

священномученика Иринея, епископа Сирийского;

мучеников Вафусия, Верка и других;

преподобного Малха Сирийского,

а также преподобного Василия Нового, Константинопольского.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 26 марта чтят перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие в этот день соблюдают традиции и запреты.

Что просят в молитвах к архангелу, чего нельзя делать сегодня

Наши предки верили: в этот день архангел Гавриил спускается с небес, чтобы исполнить людские желания. Поэтому вставали на рассвете, выходили на улицу и молились, после чего шли в храм. Считается, что искренняя молитва в этот день способна разрешить любую беду наилучшим образом.

В народе праздник называют Гавриил Благовест. Этот день - время отпустить обиды, избавиться от темных мыслей и настроить сердце на добрый лад. Существует также особое поверье: накануне вечером нужно выставить на улицу ведро с водой, а поутру эту воду выпить и умыться ею - говорят, что она забирает болезни.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, злобы, лжи, лени и жадности. Нельзя обижать людей, отказывать в помощи, отчаиваться.

Особое внимание следует уделять словам: на Гавриила каждое сказанное слово обретает особую силу. Поэтому сквернословие, злые пожелания и негативные разговоры - под строгим запретом.

По народным поверьям, сегодня не стоит начинать новые дела, совершать покупки, подписывать документы и вести переговоры - все это, по примете, не принесет успеха. Не рекомендуется говорить о деньгах - чтобы не навлечь финансовые трудности.

Приметы 26 марта

Природа дня подсказывает, чего ждать от весны, лета и урожая:

ударили заморозки - будет урожай ярового хлеба, но холода еще продержатся;

день выдался ясным и теплым - фрукты уродятся на славу;

сильный дождь пошел - к грибному лету.

Пасечники смотрят: если уже зацвела верба - пора выставлять пчел на пасеку.

