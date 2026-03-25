На фоне войны с Ираном вера в мощь израильской ПВО пошатнулась, – WP

На фоне атак со стороны Ирана вера в самую современную систему противовоздушной обороны Израиля пошатнулась. На днях во время обстрелов иранские ракеты попали в два гражданских района в Араде и Димоне, в результате чего пострадали более 100 человек.

Израильские военные не объяснили, что пошло не так. Однако появились вопросы о том, хватает ли Израилю перехватчиков, пишет The Washington Post. Кроме того, вновь возникли опасения, что израильским военным придется экономить дорогостоящие перехватчики, чтобы защищать важные объекты в течение длительного времени. К таким объектам может относиться и Димона, где расположен секретный ядерный объект.

По словам высокопоставленных представителей израильских служб безопасности, главным фактором, побудившим к новым ударам по Ирану, стали опасения относительно того, что Тегеран активно накапливает запасы ракет, способных преодолеть израильскую оборону.

После 12-дневной войны летом прошлого года запасы Ирана серьезно сократились, однако линии производства были быстро восстановлены. Неназванные израильские чиновники сообщают, что к началу новой операции в распоряжении иранских сил было до 2500 ракет

Бывший высокопоставленный представитель силовых структур Израиля говорит, что израильская оборона "не может выдержать от 3 000 до 5 000 ракет". И, по его словам, за год Иран мог выйти на большее количество.

Как устроена ПВО Израиля

Хотя официальные лица в Израиле настаивают, что их системы ПВО работают, как и ожидалось, представители вооруженных сил страны подчеркивают, что ни одна система не может быть эффективной на сто процентов.

Пресс-секретарь ВС Израиля Надав Шошани сообщил, что за первые 23 дня войны Израиль достиг эффективности перехвата ракет на уровне около 92 процентов. Комментируя удары по Димоне и Араду, он добавил, что они были нанесены обычной баллистикой, которую страна перехватывала ранее.

"Многоуровневая система противовоздушной обороны Израиля считается одной из лучших в мире, отражая атаки с разных направлений. Каждый уровень предназначен для перехвата определенного типа ракет: "Железный купол" – для ракет малой дальности и артиллерийских снарядов; "Праща Давида" – для баллистических ракет, крылатых ракет и ракет средней и большой дальности; "Стрела-2" и "Стрела-3" – для баллистических ракет большой дальности", – сообщает издание.

В то же время дорогостоящая американская система THAAD является резервной.

Причины провала в Димоне и Араде

Бывший командующий израильскими воздушными и ракетными силами обороны Ран Кохав сказал The Washington Post, что промах при перехвате можно объяснить несколькими причинами. Одна из них – политика, согласно которой командиры выбирают средство для перехвата в режиме реального времени.

Вторым фактором могут быть технические или инженерные неисправности в системах радаров и перехватчиков. Перебои могли возникнуть и в связи между системами.

Третьим аспектом является вопрос статистики, добавил Кохав:

"Это очень сложная система, но она не является герметичной".

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, может быть исчерпание имеющихся запасов перехватчиков. В материале говорится, что одна ракета "Arrow" стоит около 3 миллионов долларов. А один перехватчик для "Пращи Давида" обходится примерно в 700 тысяч долларов. Ракеты для "Железного купола" стоят от 50 000 до 70 000 долларов, тогда как перехватчик THAAD – около 15 миллионов долларов.

Йошуа Калиски, старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности, пояснил, что различные системы ПВО по сути подстраховывают друг друга. Однако не существует такой вещи, как на 100% герметичная оборона.

В свою очередь, бывший командир подразделения противовоздушной обороны ЦАХАЛа Шахар Шохат говорит, что уровень перехвата более 90% уже является очень высоким и превышает ожидания. По его словам, отличными считаются те системы, которые достигают 60–70 процентов перехватов вражеских целей.

У Ирана может быть больше оружия, чем известно

Иран, возможно, имеет "большие возможности, чем те, о которых он заявляет", допустил директор Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако. По его словам, Иран разрабатывал космические ракеты-носители, которые являются "родственниками" военных ракет.

"Если у вас есть возможность вывести что-то, даже что-то небольшое, на орбиту, то, вероятно, у вас есть возможность запустить что-то, скажем, на расстояние более 2000 миль (более 3,2 тысячи километров)", – резюмировал эксперт.

