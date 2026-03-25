Эмир Дубая приказал разобрать роскошную яхту стоимостью 500 миллионов долларов из-за одного звонка

Осмотр золотого судна закончился неожиданным ремонтом.

Даже невероятная роскошь и стоимость в полумиллиарда долларов не гарантируют отсутствия бытовых проблем. Во время визита на собственную яхту владелец столкнулся с досадной технической неисправностью, которая заставила строителей немедленно взяться за инструменты, пишет издание Luxury launches.

Известно, что проблема возникла в тот момент, когда шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум решил проверить готовность своего 162-метрового плавучего дворца Dubai.

Как оказалось, из-за слишком толстых стальных стен и массивных перекрытий на нижних палубах пропадала мобильная связь. Эмир просто не смог завершить телефонный разговор, что и стало причиной радикального решения.

Бывший генеральный директор компании Platinum Yachts Костис Антонопулос рассказал, что реакция владельца была мгновенной. Вместо того чтобы смириться с "мертвыми зонами", он приказал демонтировать уже готовые и идеально отделанные потолки.

"Потолки, которые уже были установлены, снова разобрали, чтобы установить ретрансляторы в конструкцию", – вспоминает Антонопулос.

Инженер отмечает, что работа была чрезвычайно сложной, ведь на тот момент яхта считалась завершенным шедевром.

Мастерам пришлось буквально "разрывать" дорогостоящее покрытие, чтобы проложить новые кабели и интегрировать антенны в интерьер, который уже был утвержден и принят.

Стоимость ремонта не указана, но учитывая, что Dubai была самой большой яхтой в мире на тот момент, даже такая целенаправленная инициатива обошлась бы в сотни тысяч долларов, подводят итог СМИ.

