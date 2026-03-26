После 7 лет ожидания: США планируют поставить истребители F-16V для Тайваня в этом году

Поставки задержанных истребителей F-16V для Тайваня начнутся в этом году, а производство будет запущено "на полную мощность". Об этом заявило Министерство обороны Тайваня после визита высокопоставленных чиновников оборонного ведомства в Соединенные Штаты, пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что Соединенные Штаты в 2019 году одобрили сделку Lockheed Martin (LMT.N) на сумму 8 миллиардов долларов по поставке истребителей F-16 Тайваню. Сделка должна увеличить парк F-16 острова до более 200 самолетов, но проект пострадал от проблем, в частности с программным обеспечением.

В министерстве заявили, что поставки начнутся в этом году, но не раскрыли подробностей.

Видео дня

Отмечается, что Lockheed Martin выделила несколько сотен сотрудников, и производство идет на полную мощность по двухсменному графику.

Корпорация также заявила, что стремится "предоставлять передовые средства сдерживания для поддержки целей безопасности Тайваня".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством США, чтобы ускорить поставки", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны пояснили, что поскольку F-16V – это новая модель, специально разработанная для Тайваня, для точной настройки ее систем все еще необходимы продолжение испытательных полетов, а испытания должны проводиться тщательно.

Тайвань переоборудовал 141 старый истребитель F-16A/B в тип F-16V и заказал 66 новых F-16V, которые имеют усовершенствованную авионику, вооружение и радиолокационные системы для более эффективной борьбы с китайскими воздушными силами, включая его малозаметные истребители J-20.

Вооружение Тайваня: последние новости

Как сообщал УНИАН, на Тайване решили превратить дрон-мишень в крылатую ракету. Национальный научно-технический институт Чуншань объявил о начале разработки ракетного и другого вооружения. Сообщается об успешных испытаниях ударного БПЛА Mighty Hornet IV, который является модификацией MQM-178 Firejet от американской компании Kratos.

По данным аналитиков, работа велась в тесном сотрудничестве, и ее целью было создание дешевого и массового средства для нанесения дальнобойных ударов. Тайваньцы должны создать и интегрировать дрон-мишень "полезной нагрузки", но без изменения конструкции БПЛА. Планируется, что летные испытания изделия должны состояться в этом году.

