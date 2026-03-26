Россия лишилась около 40% экспортных мощностей по добыче нефти, – Reuters

Нефтяной терминал в Новороссийске отгружает нефть в объемах, меньше запланированных.

В результате атак украинских дронов, нарушения работы трубопровода "Дружба" и задержания танкеров РФ потеряла не менее 40% экспортных мощностей по добыче нефти.

Такие данные приводит агентство Reuters, опираясь на собственные подсчеты на основе рыночных данных. Отмечается, что такая ситуация является самым серьезным перебоем в поставках нефти в новейшей истории России. И наблюдается она именно тогда, когда цены на нефть перевалили за 100 долларов за баррель.

Украина усилила атаки на российские объекты

В марте Силы обороны Украины усилили атаки на российскую инфраструктуру по экспорту нефти и топлива. Дроны атаковали три основных экспортных порта России. Речь идет о Новороссийске на Черном море и Приморске и Усть-Луге на Балтийском море.

После последнего удара было остановлено около 40% экспортных мощностей России по добыче сырой нефти, или около 2 миллионов баррелей в день, говорится в материале.

Под ударами также оказались нефтеперекачивающие станции и нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора.

Ранее в результате российских обстрелов была повреждена часть трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляет энергоносители в Словакию и Венгрию.

В то же время нефтяной терминал в Новороссийске загружает нефть в объемах, меньше запланированных. Обычно его пропускная способность составляет до 700 000 баррелей в сутки. К перебоям в поставках российской нефти привели и частые случаи задержания танкеров "теневого флота" РФ в Европе.

Сейчас страна-агрессор продолжает бесперебойные поставки нефти по трубопроводам в Китай, в частности по маршрутам Сковородино-Мохе и Атасу-Алашанькоу, а также экспорт смеси ESPO морским путем через порт Козьмино. В совокупности эти маршруты обеспечивают экспорт около 1,9 млн баррелей в сутки.

Удары по России

Ключевой российский порт по экспорту нефти на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после атаки украинских дронов. Дым от пожара, вспыхнувшего после ударов, был виден даже в Финляндии.

Кроме того, 16 марта Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска. По данным спутниковых снимков, в результате ударов поврежден цех сборки самолетов.

