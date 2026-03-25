Ученые нашли отпечатки рук в изолированном месте, и никто не знает, кто их оставил

Отпечатки рук, обнаруженных в Тибете, озадачила исследователей. Их расположение кажется преднамеренным, и именно это делает их такими интригующими.

Отпечатки рук и ног на камне на Тибетском плато, могут представлять собой древнейшее художественное выражение, датируемое периодом от 169 000 до 226 000 лет назад.

Обнаруженные отпечатки сохранились в травертине, образованном древним горячим источником, пишет Dailygalaxy.

Что привлекло внимание ученых

Их необычная композиция привлекла внимание ученых, поскольку это, вероятно, преднамеренное действие, а не случайные следы. В центре дискуссии находится простой, но нерешенный вопрос: являются ли эти следы функциональными или выразительными?

На этом участке обнаружены 5 отпечатков рук и 5 симметричных отпечатков ног, расположенных по поверхности. Отпечатки были сделаны, когда травертин был еще мягким.

По словам ученого Томаса Урбана из Корнельского университета, отпечатки "явно не случайны". Он добавил:

"У них нет утилитарного объяснения. Так что же это такое? Моя точка зрения заключалась в том, можем ли мы рассматривать их как художественное или творческое поведение, нечто сугубо человеческое".

Эта интерпретация в значительной степени основана на структурированном расположении. Отпечатки не напоминают движение по местности, а скорее взаимодействие с поверхностью, что отличает их от типичных окаменелых следов.

Следы принадлежат детям

Измерения показывают, что отпечатки оставили два человека, вероятно, дети. Одному из них, оставившему отпечатки ног, предположительно было около 7 лет, а тому, кто оставил отпечатки рук, – около 12.

Как объясняется в исследовании, наличие отпечатков рук является ключевой деталью. Отпечатки ног широко задокументированы в палеонтологической летописи человека, но отпечатки рук встречаются гораздо реже и часто связаны с преднамеренной маркировкой.

"Их наличие связывает тибетскую панель с традицией настенного искусства – то есть искусства, которое остается неподвижным, типичным примером которого является трафаретная роспись рук на стенах пещер", – говорится в заявлении Корнельского университета.

Когда же на самом деле зародилось искусство

До настоящего времени самые древние известные примеры наскальных рисунков были найдены на Сулавеси и датируются периодом от 39 900 до 43 900 лет назад. К ним относятся ранние примеры использования мотивов рук.

Авторы исследования показали, что тибетские отпечатки указывают на гораздо более раннее происхождение этого типа выражения. Наличие отпечатков рук связывает это место с более широкими художественными традициями, несмотря на значительный временной разрыв.

Личность людей, оставивших отпечатки, остается неясной. Этот период предшествует подтвержденному присутствию Homo sapiens в регионе, что заставляет некоторых исследователей считать его денисовцами, основываясь на скелетных останках, ранее найденных на Тибетском плато.

