Война продолжится: Иран с презрением отверг мирный план Трампа, – FT

Иранцы считают, что продолжение войны на данном этапе для них – лучший вариант, чем плохой мир.

Высшее военное руководство Ирана пренебрежительно отвергло заявления Дональда Трампа о том, что Исламская республика якобы готова к мирному соглашению. Об этом пишет Financial Times.

"Наше первое и последнее слово всегда было, есть и будет таким: кто-то вроде нас никогда не договорится с кем-то вроде вас – ни сейчас, ни когда-либо потом. Не называйте свое поражение соглашением. Эпоха ваших обещаний закончилась", – заявило военное командование Ирана в видеообращении в среду.

Как отмечает Financial Times, это заявление свидетельствует о глубоком недоверии Ирана к предложениям президента США, а также об убеждении исламского режима в том, что он имеет преимущество, несмотря на разрушения, вызванные ударами США и Израиля.

Иранское информагентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, со ссылкой на неназванного чиновника также писало, что "Иран не соглашается на прекращение огня" и будет стремиться достичь своих "стратегических целей".

Неназванный высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива, комментируя серию недавних заявлений Трампа о якобы начале мирных переговоров с Ираном, предположил, что это была "чрезвычайно ранняя попытка прощупать ситуацию". Речь идет о плане из 15 пунктов, который США передали Ирану через пакистанских посредников и который осведомленные источники назвали "максималистским".

По словам собеседников Financial Times, план является "жестким" в отношении ядерного вопроса, "но более гибким в отношении других пунктов". И хотя обе стороны, очевидно, хотят выйти из ситуации, им будет чрезвычайно трудно договориться. Особенно учитывая радикализацию иранского режима после устранения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи

"Это, по сути, "команда мечты" супер-ястребов. Эти люди не собираются идти на компромиссы, и я думаю, что режим гораздо сильнее укоренился, чем несколько недель назад. Иранцы не встретятся ни на каком уровне без уверенности в том, что США выполнят некоторые из их условий. Они считают для себя лучшим быть в горячей войне, чем застывшими в холодном мире. Ни при каких обстоятельствах они не готовы вернуться к статус-кво и ждать очередного раунда военных действий", – говорит Али Ваез из аналитического центра Crisis Group, описывая текущее состояние иранского режима.

Война в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, ежедневные брифинги для Дональда Трампа по войне с Ираном включают короткие видеоролики об успешных ударах без полной информации о проблемах. Хотя он получает дополнительные сведения от советников, иностранных лидеров и СМИ, у его союзников возникают сомнения относительно полноты восприятия ситуации.

Также мы рассказывали, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток 3–4 тысячи военных, усиливая и без того значительное присутствие США в регионе. Развертывание происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможности договоренностей с Ираном, но в то же время рассматриваются варианты дальнейшей эскалации.

