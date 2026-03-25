В пустыне Саудовской Аравии создают искусственное озеро стоимостью в миллиарды долларов

Озеро станет частью курорта с лыжными трассами и водными развлечениями, но этот проект уже вызывает вопросы относительно его воздействия на экологию.

Саудовская Аравия реализует амбициозный проект – в пустыне планируют создать большое искусственное пресноводное озеро длиной около 2,7 км. Для этого построят три плотины, а общая стоимость работ оценивается в $4,7 млрд.

Как пишет EcoNews, озеро появится в горном районе Троджена на северо-западе страны. Здесь планируют построить круглогодичный курорт с лыжными трассами, отелями класса люкс и водными развлечениями. Высота местности (до 2,6 км над уровнем моря) позволяет поддерживать более прохладный климат, чем в окружающей пустыне.

Площадь водоема составит около 150 гектаров. В центре озера предусмотрен остров для прогулок и отдыха. Основная дамба будет высотой более 140 метров, еще две дополнительные конструкции укрепят долину.

Как сообщается, строительство уже активно ведется: на месте будущего озера вынуто около 3 млн кубометров породы, и еженедельно добавляется еще примерно 90 тысяч кубометров.

Впрочем, эксперты обращают внимание на экологические проблемы. Подобные курорты требуют значительных ресурсов – воды, энергии для опреснения, охлаждения и обслуживания. Производство цемента, используемого для дамб, также создает значительные выбросы CO₂.

Ранее проект связывали с проведением Азиатских зимних игр 2029 года, однако в 2026 году их перенесли в Казахстан. Это может повлиять на дальнейшее позиционирование курорта.

Несмотря на заявления об экологичности, успех проекта будет зависеть от реальных показателей – источников воды, уровня испарения, энергопотребления и воздействия на окружающую среду.

