Тополю упрекнули в причастности к мобилизации скандального блогера: она ответила

Украинскую певицу Елену Тополю упрекнули в причастности к мобилизации известного блогера-сплетника Богдана Беспалова. Исполнительница ответила, что не имеет к этому никакого отношения.

Артистка отреагировала на соответствующий комментарий пользователя в Instagram с намеком на ее влияние и с благодарностью за это.

"Я никого не убирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирают. Давайте про всех мужчин вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там. Это не я придумала, это военное положение страны. Всем хорошего дня!" - написала Тополя.

Ранее певица не раз критиковала блогера.

Напомним, 25 марта стало известно, что причиной неожиданного исчезновения из публичного пространства блогера Богдана Беспалова стала его мобилизация в ряды ВСУ. Он показался в военной форме и сообщил, что "служит украинскому народу".

До этого скандальный инфлюенсер отмечал, что за его "исчезновением" стоит "конкретный человек": "Мы обязательно вернемся к сплетням. Но нужно немножечко нужно подождать, потому что не от меня зависит… Есть определенные обстоятельства, условия. И я обязательно расскажу все, что смогу. Прошу дождаться".

Вас также могут заинтересовать новости: